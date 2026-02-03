A due giornate dal termine della regular season, la Gioiese è da sola in vetta alla classifica. Vittoria interna del Soriano Fabrizia che batte 3-1 la Rosarnese
I giochi sono fatti, o quasi, nel girone E del campionato Juniores Under 19 ovvero quello inerente le squadre vibonesi. Nel pomeriggio di martedì, infatti, si è disputato il dodicesimo turno. Mancano solo due giornate alla fine della regular season.
Le partite
Dopo il terzultimo turno, a 180 minuti dalla fine, ciò che emerge è ancora una volta lo strapotere della capolista Gioiese che continua a macinare gioco e gol e si prende anche la vetta solitaria che, fino a prima di questo turno, condivideva con la Virtus Rosarno.
I baby viola superano senza difficoltà il fanalino di coda Melicucco con un secco 7-0, un classico testa-coda che non ha portato sorprese. Un successo, inoltre, che indirizza la stessa Gioiese verso il primato finale e la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Ciò dovuto anche al contemporaneo pareggio a reti bianche della Virtus Rosarno che impatta in casa contro un buon Pizzo. Lo 0-0 finale serve a poco alla compagine napitina, che aspira a chiudere la stagione nel miglior modo possibile, ma potrebbe risultare fatale in ottica primo posto appunto agli amaranto.
Guizzo del Capo Vaticano che, allo stadio Giovanni Paolo II, batte 2-1 i pari età della Palmese in un match tutto intriso di neroverde. Al termine dei novanta minuti il risultato è di 2-1 in favore dei ricadesi con reti di Gaudioso e Amendola. La sconfitta, per la Palmese, potrebbe risultare fatale in ottica play off. Successo per 3-1 infine per il Soriano Fabrizia che piega la Rosarnese grazie alla doppietta di Turcaloro e alla rete di Farfaglia.
I risultati
- Capo Vaticano-Palmese 2-1
- Gioiese-Melicucco 7-0
- Soriano Fabrizia-Rosarnese 3-1
- Virtus Rosarno-Pizzo 0-0
La classifica
- Gioiese 30
- Virtus Rosarno 28
- Palmese 16
- Rosarnese 16
- Pizzo 15
- Capo Vaticano 13
- Soriano Fabrizia 10
- Melicucco 0