L'evento è andato oltre le più rosee aspettative, con oltre 360 tra atleti e tecnici partecipanti. Consegnati anche i diplomi di 8° Dan

Da qualche anno ormai il karate è uno sport che si sta radicando sempre di più in Calabria e anche a Vibo Valentia. Proprio il capoluogo di provincia, domenica scorsa all'interno del PalaBorsellino ha ospitato uno stage tecnico, promosso dal settore karate della Fijlkam Calabria, che ha visto la partecipazione di oltre 360 tra atleti e tecnici provenienti da tutta la regione.

Gli atleti, i tesserati e i tecnici inoltre hanno avuto l'occasione di confrontarsi personalmente con due campioni plurititolati, ovvero Vincenzo Figuccio (campione del mondo di karate a squadre nel 2004) e Sara Cardin (campionessa mondiale, specialità Kumite, nel 2014), che hanno arricchito l'evento con la loro presenza.

Le parole di Viola Zangara

Insomma, un Palazzetto colmo e un evento che ha superato anche le più rosee aspettative del Comitato organizzatore e soprattutto dalla responsabile regionale del settore karate, Viola Zangara che si è espressa così: «Innanzitutto abbiamo superato le 360 presenze tra atleti e tecnici, con arrivi da tutta la Calabria. Un risultato che certifica la qualità del lavoro che stiamo portando avanti e la centralità della Calabria nel panorama nazionale». All’evento era presente anche il delegato provinciale Coni per Vibo Valentia, Michele La Rocca.

La consegna dei diplomi

L'iniziativa, perfettamente riuscita, si è conclusa con la consegna dei diplomi di 8° Dan (tra i gradi più alti nel karate). Il prossimo appuntamento è ora previsto per il prossimo 15 febbraio, sempre al PalaBorsellino, quando cioè si terrà una manifestazione agonistica riservata a tutte le cinture (Gran Prix Esordienti, Senior e Master).