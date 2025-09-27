Dagli inizi nel 1992 alle medaglie nazionali e internazionali, fino alla fondazione della Polisportiva Virtus e alla presidenza del Comitato Fijlkam Calabria: un percorso tra sport, studio e insegnamento

Viola Zangara, classe 1985, è la prima e attualmente unica Maestro donna di Karate in Calabria. La quarantenne vibonese, infatti, sabato scorso (20 settembre) ha conseguito, al Centro Olimpico federale di Ostia Lido e dopo un approfondito Corso ed Esame, la qualifica Tecnica di Maestro. Tale qualifica, corrispondente al Terzo Livello, della della Snaq (Sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive) riconosciuto dal Centro Olimpico Nazionale Italiano, si ottiene partecipando (minimo 40 anni di età) a un Bando nazionale indetto dalla Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), ovvero l’unica Federazione riconosciuta dal Coni per queste discipline.

Percorso e carriera

Una carriera lunga quella di Viola Zangara e costellata di innumerevoli traguardi. Inizia il suo percorso nel lontano 1992 e, dopo un passato da Atleta agonista, che la vede peraltro conquistare il primato di Atleta più medagliata (a livello nazionale e internazionale) in Calabria, con al fianco il suo Maestro Luciano Dichiera, si dedica parallelamente all’insegnamento. Fonda infatti nel 2014 la ASD Polisportiva Virtus Vibo Valentia e, con i suoi atleti, conquista titoli regionali e ottimi piazzamenti nazionali. Ovviamente, abbinati ai titoli sportivi, Viola non trascura gli studi e consegue la Laurea Magistrale in Scienze Motorie.

Nel 2020, inoltre, consegue il 5° Dan (ovvero un periodo di almeno cinque anni di pratica dopo aver ottenuto il 4° Dan, e si ottiene dopo aver superato un esame che valuta le competenze tecniche, fisiche e la comprensione della disciplina). Nel 2024, dopo il Bronzo agli Europei Master in Finlandia, la Commissione Azzurri della Fijlkam le conferisce il titolo di Atleta Azzurra.

Ma i successi di Viola non finiscono qua e infatti, nel 2025, viene eletta Presidente del Comitato Regionale Fijlkam Calabria per il Settore Karate, divenendo la Presidente Donna più giovane d’Italia.