Andrea Conidi e Fabio Mazzotta conquistano l'oro a Vibo Valentia e volano alle finali nazionali di Vigevano. Il Maestro Rigillo: «Risultato che premia l'impegno di tutti»

Domenica di grandi successi a Vibo Valentia, teatro delle qualificazioni regionali per il Campionato Italiano riservato alla categoria Esordienti. Tra le società protagoniste sul tatami ha brillato la Dojo Kun Karate di Filadelfia, capace di trasformare una spedizione composta da tre atleti in un importante traguardo sportivo di squadra.

Il trionfo

La compagine vibonese torna a casa con ben due pass ufficiali per le finali nazionali, in programma il 28 e 29 novembre a Vigevano.

A trascinare il team sono state le straordinarie prestazioni dei suoi tesserati:

Andrea Conidi: Medaglia d'oro nella specialità Kata e qualificazione in tasca per il tricolore.

Fabio Mazzotta: Medaglia d'oro nella specialità Kumite, che vale anch'essa l'accesso diretto alla fase finale nazionale.

Eleonora Bartucca: Ottima prova nel Kata, dove ha fatto valere una grande determinazione e una grinta da vendere sul rettangolo di gara.

La soddisfazione del team

I punteggi accumulati durante la competizione hanno inoltre permesso alla Dojo Kun di conquistare un eccellente quarto posto nella classifica generale per società nella specialità Kata.

Piena la soddisfazione in casa Dojo Kun, rimarcata dalle parole del Maestro Mario Rigillo: «Congratulazioni a tutti gli atleti per l'impegno quotidiano, ai genitori per il supporto costante e agli atleti non impegnati in gara, ma sempre presenti dietro le quinte pronti a sostenere i compagni di squadra.»