Sfide giocate fino all’ultimo strike a Policoro, in provincia di Matera, dove l’Istituto omnicomprensivo “Bruno Vinci” di Nicotera ha chiuso con risultati di rilievo la partecipazione alle finalissime nazionali dei campionati studenteschi di bowling. Un’esperienza intensa per gli studenti calabresi, arrivati in Basilicata per confrontarsi con le migliori rappresentative scolastiche italiane e capaci di distinguersi in più categorie, portando a casa piazzamenti importanti sia nella scuola secondaria di primo grado sia in quella di secondo grado.

Dietro il percorso affrontato dai ragazzi e dalle ragazze dell’istituto c’è stato un lavoro costruito nel tempo, fatto di allenamenti, preparazione tecnica e sostegno costante. A guidare gli studenti sono stati i docenti di educazione motoria Elena Lazzaro e Luciano Lapa, che hanno accompagnato le squadre durante tutta l’avventura sportiva, curando ogni fase del cammino verso la finale nazionale.

Per la scuola secondaria di secondo grado, la squadra maschile ha conquistato il nono posto nazionale, mentre quella femminile ha chiuso all’undicesimo posto. Ancora più avanti il percorso delle rappresentative della scuola media: sesto posto per la squadra maschile e ottavo per quella femminile, risultati che confermano la competitività dell’istituto anche nelle categorie giovanili.

Tra le prestazioni individuali spicca quella di Cristian Mario Solano che, nella categoria singolo maschile della scuola media, è riuscito a entrare nella top ten nazionale, chiudendo al decimo posto assoluto in Italia. Un risultato che impreziosisce ulteriormente la spedizione del “Bruno Vinci” e che testimonia la qualità tecnica espressa dagli studenti durante la competizione.

La partecipazione alle finali nazionali ha coinvolto numerosi studenti che hanno rappresentato la scuola e la Calabria con entusiasmo e spirito di squadra. Per la scuola secondaria di secondo grado hanno preso parte alla manifestazione Alonzo Gabriel, Barbalace Pietro, Calello Lorenzo, Maccarone Sara e Papàratto Sabrina. Per la secondaria di primo grado (scuola media “Corrado Alvaro di Limbadi”, che fa parte dell’Istituto nicoterese, ndr), invece, sono scesi in pista Gallizzi Raffaele, Lapa Giorgia, Lazzaro Maria, Macrì Giovanni, Seva Jessica e Solano Cristian Mario.

A emergere, oltre ai risultati sportivi, è soprattutto il valore educativo dell’esperienza vissuta dai ragazzi: giorni di confronto, condivisione e crescita personale, in cui il bowling è diventato occasione di incontro e rappresentanza per l’intera comunità scolastica.