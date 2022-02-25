Presentata l’iniziativa di partnership tra l’Unione sportiva e il Consorzio della cipolla. In collegamento anche l’ex calciatore Rino Gattuso

«La gloriosa esperienza della Vibonese Calcio e la cipolla rossa di Tropea Calabria igp, marcatore identitario ed icona dell’agroalimentare di qualità in Italia e nel mondo, hanno oggi la possibilità di promuovere oltre i confini regionali, l’immagine di una Calabria che sa fare rete». È quanto ha dichiarato il presidente della Vibonese Calcio, Pippo Caffo, intervenendo oggi (venerdì 25 febbraio) nel corso della conferenza stampa di presentazione della preziosa partnership tra l’Unione Sportiva ed il Consorzio della Cipolla rossa di Tropea Calabria IGP, main sponsor della squadra rossoblù. Gli atleti indosseranno la nuova maglia già da domani, sabato 26, per l’incontro che si disputerà, in casa, contro l’Acr Messina.

Ospitato nella sala stampa Pacilè dello Stadio Luigi Razza della Capitale italiana del Libro 2021, all’incontro con gli operatori dell’informazione, coordinato dal direttore marketing e comunicazione della stessa Us, Daniele Cipollina, sono intervenuti, tra gli altri, il presidente del Consorzio Giuseppe Laria, il vicepresidente della Lega Pro Marcel Vulpis, il presidente del comitato regionale Fmsi – Federazione medico sportiva italiana Calabria Gino Mancuso e l’agronomo Simone Saturnino.

Responsabilità sociale, sport, educazione e consapevolezza alimentare, valorizzazione della biodiversità, promozione della pratica sportiva, marcatori identitari distintivi, territorio, solidarietà, proprietà nutrizionali della cipolla, areale di produzione e unicità. Sono, queste, le parole chiave intorno alle quali si sono focalizzati i vari interventi sul progetto condiviso di valorizzazione e promozione delle due esperienze calabresi e che ha visto anche il saluto in collegamento di Rino Gattuso, campione del mondo e simbolo della Calabria.