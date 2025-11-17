Il viaggio dei tedofori, tra costa tirrenica, borghi storici e comunità in festa. In totale sono 9 le le località calabresi che vedranno la marcia del simbolo dei giochi invernali Milano Cortina 2026

Dal 19 al 21 dicembre 2025 la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 attraverserà la Calabria, toccando 9 comuni.

Ad annunciarlo è la Fondazione Milano Cortina 2026, che ha presentato l’itinerario del Viaggio della Fiamma Olimpica. Un percorso straordinario attraverserà l’intero Paese, esalterà lo spirito italiano e unirà con il passaggio di ogni singolo tedoforo il territorio e le comunità locali, in un momento di grande celebrazione nazionale.

La Fiamma Olimpica verrà accompagnata da due partner d’eccezione: Coca-Cola ed Eni sono, infatti, i Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica che supporteranno questo straordinario momento che segna l’ultimo tratto di strada prima dell’inizio dei Giochi di Milano Cortina 2026.

L’intero Viaggio della Fiamma Olimpica sarà arricchito proprio dalle attivazioni e dagli eventi speciali di Coca-Cola ed Eni, che renderanno ogni tappa ancora più coinvolgente e memorabile, trasmettendo energia, emozione e partecipazione lungo tutto il percorso.

Nel dettaglio, la Fiamma Olimpica, dopo aver percorso la Sicilia, attraverserà lo Stretto facendo il proprio ingresso in Calabria venerdì 19 dicembre 2025, e concluderà la tappa in Piazza De Nava a Reggio Calabria, la casa degli scultorei Bronzi di Riace.

Il giorno successivo, da Reggio Calabria la Fiamma Olimpica proseguirà il viaggio, ripartendo da Gioia Tauro e toccando Rosarno, Tropea, poi Vibo Valentia e il centro industriale di Lamezia Terme. Infine, risalendo approderà in Piazza Luigi Rossi, a Catanzaro, epicentro di arte e storia, celebrando il ricco patrimonio culturale calabrese.

Domenica 21 dicembre 2025, dopo aver attraversato tutta la Calabria, la Fiamma Olimpica ripartirà da Cosenza per poi continuare la propria corsa in Basilicata.

Ogni giornata di staffetta si concluderà con l’accensione del braciere, un momento di festa e di partecipazione che segnerà il culmine delle attività nel luogo della city celebration. In occasione dell’arrivo della Fiamma, le città calabresi coinvolte ospiteranno spettacoli musicali, esperienze e performance artistiche con la partecipazione delle comunità locali.

Ad accompagnare la Fiamma Olimpica in Calabria ci saranno Noemi Spinetti e Ivan Colacino, giovani content creator che parteciperanno anche alla city celebration di Catanzaro, salendo sul palco in Piazza Luigi Rossi il 20 dicembre. Entrambi simboli di una nuova generazione calabrese, uniscono creatività e orgoglio per la propria terra: Ivan, attore e doppiatore digitale di Catanzaro, è noto per i suoi “sdoppiaggi sportivi” e l’ironia autentica; Noemi, influencer e narratrice del Sud, racconta attraverso i social una Calabria vera, ricca di cultura, tradizioni e bellezza.

La Fiamma è un simbolo di unità e pace; porta con sé un messaggio universale che trascende confini e differenze, invitando ogni persona a partecipare a un evento di assoluta rilevanza globale. Il suo passaggio rappresenta, infatti, i valori fondamentali del movimento Olimpico, incarnando i sentimenti di Amicizia, Pace, Speranza e Spirito di Squadra.

63 giorni di viaggio, 60 tappe in Italia e 12mila chilometri da percorrere toccando tutte le 110 province della penisola. Il Viaggio inizierà il 26 novembre 2025 a Olimpia, con l’accensione del sacro fuoco che arriverà poi in Italia, a Roma, il 4 dicembre da dove, due giorni dopo, inizierà il suo percorso. Sarà a Napoli a Natale e festeggerà il nuovo anno a Bari; il 26 gennaio tornerà invece, dopo 70 anni esatti dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi, a Cortina d’Ampezzo e concluderà il suo tragitto a Milano facendo il suo ingresso allo Stadio di San Siro, la sera di venerdì 6 febbraio 2026.

Il percorso è pensato anche per rendere omaggio al grande patrimonio storico culturale del nostro Paese che vanta il maggior numero di siti Unesco al mondo: la Fiamma illuminerà molti dei 60 luoghi iscritti nella lista dei patrimoni dell’umanità.

Fondazioni Milano Cortina

L’obiettivo della Fondazione Milano Cortina 2026, in accordo con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Città di Milano e di Cortina d’Ampezzo, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia, le Province autonome di Trento e Bolzano, è quello di pianificare, organizzare, finanziare e realizzare i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina nel 2026. Istituita il 9 dicembre 2019, la Fondazione Milano Cortina 2026 è guidata dal Presidente Giovanni Malagò e dal CEO Andrea Varnier. I Giochi Olimpici e Paralimpici sono il più grande evento sportivo al mondo, con un impatto mediatico senza precedenti.