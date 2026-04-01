Una formazione che va oltre il rettangolo di gioco e il risultato dei novanta minuti. Il messaggio è quello di formare prima di tutto giovani e uomini responsabili

Un calcio che va oltre il rettangolo di gioco e oltre il risultato all'interno dei novanta minuti. La scuola calcio Bulldog Vibo anche in questo si candida come modello per la formazione dei propri giovani non solo sotto l'aspetto sportivo ma anche sotto quello umano.

L'iniziativa

Dopo l'indimenticabile week end vissuto al Viola Park, a stretto contatto anche con la prima squadra della Fiorentina (società con cui quella vibonese è affiliata), la società vibonese è stata protagonista di un'altra serata formativa. Il tema trattato è quello della "Cultura della Legalità - una partita da vincere". Numerosi ragazzi tesserati nero-arancio, accompagnati dai propri tecnici e dallo staff, hanno preso parte a questo percorso formativo.

Il messaggio è chiaro: insegnare calcio all'interno di una società che forma giocatori non è il solo obiettivo poiché, prima, bisogna formare uomini responsabili o perlomeno mostrare loro la strada. Rientra dunque nelle responsabilità di una società sportiva di puro settore giovanile farlo attraverso il campo da gioco e anche con percorsi formativi mirati.