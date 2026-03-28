Il calcio non si ferma mai e, soprattutto, continua a formare i calciatori del domani che un giorno si prenderanno le scene all'interno del rettangolo di gioco. La stagione sportiva sta per volgere al termine ma, nonostante ciò, è anche tempo di raduni e selezioni per guardare già al prossimo futuro e arrivarci preparati.

La Bulldog Vibo allo stage

Sono state diramate le convocazioni per l'Evoution Programme CFT di Catanzaro (il programma della Federazione Italiana Gioco Calcio che attraverso i Centri federali territoriali promuove la crescita tecnica dei giovani dai 6 ai 14 anni), ovvero uno stage formativo per ragazzi e ragazze nati nel biennio 2012/2013 (categoria Under 14). Ad aver comunicato l'elenco dei talentini che parteciperanno allo stage, che si terrà al Centro Federale Territoriale di Catanzaro il prossimo lunedì 30 marzo, è stato Massimo Costa in qualità di Coordinatore Regionale Federale del Settore Giovanile.

Nella lista dei trentuno convocati per lo stage c'è un'ampia rappresentanza della Bulldog, visto che la società vibonese conta ben otto suoi giovani tesserati nella lista dei "prescelti". Ecco chi sono: Samuele Pace, Massimo Cantafio, Matteo Manduca, Diego Mantino, Rosario Rubino, Antonio Serravite, Davide Falbo e Lorenzo Elia.

Appuntamento a lunedì 30 marzo, quando i promettenti talentini si alleneranno sotto l'occhio vigile dello staff tecnico composto da Francesco Corosiniti (Responsabile Tecnico CFT), Giacomo Gigliotti (allenatore), Marco De Siena (preparatore atletico), Salvatore Nania (preparatore dei portieri), Vittoria Froio (psicologa), Eugenio Muzzi (fisioterapista), Lorenzo Mancini (medico).