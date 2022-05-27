La classe quinta della primaria ha preso parte alla manifestazione nella capitale, incontrando anche il ministro dell'Istruzione Bianchi

La classe quinta della scuola primaria di Maierato, facente parte dell’Istituto comprensivo di Sant’Onofrio, ha partecipato, come classe vincitrice del progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”, alla manifestazione finale svoltasi mercoledì 25 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Accompagnati dalle insegnanti Tina Fiorillo e Franca Maragò, unitamente alla docente di scienze motorie Simona Lo Bianco, gli alunni hanno trascorso una giornata a contatto con diversi campioni sportivi che, dopo aver illustrato a bambini e ragazzi le loro discipline, hanno provveduto a premiare le classi vincitrici. Alla manifestazione ha partecipato anche il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. [Continua in basso]

Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Raffaele Vitale, presente alla cerimonia finale, che ha evidenziato l’eccellente lavoro quotidiano, da parte di tutti i docenti del plesso, che si è concluso con questo meritato riconoscimento nazionale. Il progetto vincente ha avuto come slogan “L’inclusione sia condivisione, un gesto dove tutti fanno parte senza tenere nessuno in disparte”. Nello specifico, l’attività svolta è rientrata in un progetto del Ministero dell’Istruzione di valorizzazione dell’attività di educazione fisica nella scuola primaria per il miglioramento dell’inclusione scolastica.