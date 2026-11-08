I giallorossi partono forte e conquistano il primo set, poi subiscono il ritorno degli umbri. Pesano i 29 errori e la poca continuità. Coach Lanci: «Dopo un paio di sbagli subiamo mentalmente troppo l'avversario»

La Tonno Callipo Vibo Valentia illude nel primo set, poi perde continuità e lascia strada alla maggiore esperienza della Terni Volley Academy, che si impone per 3-1 nella quarta giornata del campionato di Serie A3 maschile. Una sconfitta che lascia qualche rimpianto ai giallorossi, capaci di giocare un ottimo parziale iniziale e di tentare più volte la rimonta, ma penalizzati dai troppi errori e da un rendimento altalenante. Non bastano i 20 punti di Starace, miglior realizzatore dell'incontro, per evitare il ko in trasferta.

A pesare sul risultato sono soprattutto i 29 errori della formazione vibonese, le difficoltà a muro e una battuta poco incisiva, con 14 servizi sbagliati e un solo ace. Dall'altra parte della rete, Terni ha saputo sfruttare i momenti di difficoltà degli avversari, trovando in Zornetta e Finauri due riferimenti importanti.

Un primo set convincente, poi la reazione di Terni

La squadra allenata da coach Lanci parte con il piede giusto. In campo il sestetto abituale, con Mussari in regia, Lamanec opposto, Maccarone e Borgesi al centro, Paglialunga e Starace in banda e Pisoni libero.

Proprio Starace trascina i giallorossi nella prima frazione. Una sua pipe vale l'8-6, poi la Tonno Callipo allunga fino al 12-7, costringendo l'ex D'Amico, tecnico di Terni, a chiamare il primo timeout. I vibonesi mantengono il controllo del gioco, arrivano sul 23-16 e chiudono 17-25, grazie agli attacchi conclusivi di Paglialunga e Lamanec.

Dal secondo set, però, cambia l'inerzia della partita. Terni cresce nella fase muro-difesa e, guidata in regia dall'altro ex Partenio, comincia a trovare maggiore continuità offensiva. Gli umbri prendono il comando, mantengono alcuni punti di vantaggio e pareggiano i conti imponendosi 25-22.

Nel terzo parziale la Tonno Callipo continua a inseguire. Sul 16-12 per i padroni di casa arriva anche un episodio di tensione: dopo le proteste della panchina giallorossa, Lanci riceve un cartellino rosso e Terni sale sul 17-12. Vibo prova a reagire con tre punti consecutivi, ma non riesce a completare la rimonta. Gli umbri chiudono 25-20 e passano avanti nel conto dei set.

La rimonta nel quarto set non basta

Il quarto parziale racconta bene le difficoltà della formazione vibonese. Dopo un avvio incoraggiante, la Tonno Callipo subisce un pesante break di 6-0 e scivola fino al 12-4.

Lanci prova a cambiare qualcosa, inserendo Smeraldo al posto di Mussari e successivamente Hristov per Paglialunga. La reazione arriva: sei punti consecutivi permettono ai giallorossi di risalire fino al 15-14, grazie anche a un muro di Lamanec.

Ma proprio quando la rimonta sembra possibile, Terni ritrova efficacia in attacco. Zornetta e Finauri guidano la nuova accelerazione degli umbri, mentre Vibo perde nuovamente terreno. Un ultimo tentativo porta la Callipo sul 20-18, prima dell'allungo decisivo dei padroni di casa. L'ace di Stambuco fissa il punteggio sul 25-19, consegnando a Terni la vittoria dopo due ore e dieci minuti di gioco.

Lanci: «Non riusciamo a dare continuità al nostro gioco»

Al termine dell'incontro, il tecnico giallorosso individua nella mancanza di continuità il problema principale della sua squadra.

«Purtroppo non riusciamo a dare continuità al nostro gioco e dopo un paio di errori subiamo mentalmente troppo l’avversario. Abbiamo difficoltà a tenere alta la qualità del nostro gioco ma soltanto a sprazzi. Anche in battuta non riusciamo ad essere continui come nella prima partita e nella prima parte della preparazione. Purtroppo vengono fuori partite come questa di Terni, e non riusciamo a dare ritmo al nostro gioco».

Lanci chiarisce anche l'episodio che ha portato al cartellino rosso, contestando la gestione di una richiesta di timeout. «Avevo chiamato un tempo, tanto che sul tablet del primo e secondo arbitro era segnalato il time out, invece l’arbitro non l’ha segnalato e sull’azione seguente abbiamo subìto il punto. Allora ho chiamato tempo in maniera forse troppo plateale e il direttore di gara non ha gradito dandomi il rosso avendo preso già un giallo con Borgesi. Ma fa parte del gioco».

Lo sguardo è già rivolto al prosieguo del campionato, con un obiettivo che il tecnico ribadisce senza esitazioni: la salvezza. «Sapevamo che era un campionato difficile, non dobbiamo mollare bensì rimanere concentrati, continuando a lavorare con lo spirito che ci ha sempre contraddistinto, senza farci prendere troppo dall’ansia del risultato».

Per la Tonno Callipo, dunque, una battuta d'arresto che mette in evidenza gli aspetti sui quali intervenire, senza cancellare i segnali di crescita mostrati dalla giovane formazione giallorossa. Il prossimo appuntamento sarà in casa contro Aurispa, occasione per cercare il riscatto davanti al proprio pubblico.

Il tabellino

Terni Volley Academy – Tonno Callipo Vibo Valentia 3-1

Parziali: 17-25, 25-22, 25-20, 25-19.

Terni Volley Academy: Partenio 6, Finauri 14, Picardo 1, Santangelo, Zornetta 17, Severini 11, Canenti (L), Crocoli, Oberto (L), Caporossi 13, Matani, Stambuco 1. Ne: Arcadi, Paounov. Allenatore D'Amico.

Tonno Callipo: Mussari 2, Lamanec 15, Borgesi 6, Maccarone 6, Paglialunga 7, Starace 20, Smeraldo, Halim, Riga, Pisoni (L), Hristov 5. Ne: Ajazi, Buttarini (L), Commisso. Allenatore Lanci.

Arbitri: Faia e Pescatore.

Durata: 2 ore e 10 minuti.