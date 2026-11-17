Il progetto “Insieme si vince”, promosso dall'associazione Vibo Marina C'è, coinvolge l'Istituto comprensivo Vespucci-Murmura: incontri con gli atleti durante educazione fisica e ingressi omaggio alle gare casalinghe per i ragazzi e un genitore

Portare i campioni della pallavolo tra i banchi di scuola, farli giocare insieme agli studenti e trasformare lo sport in un'occasione di crescita, confronto e condivisione. Ma anche offrire ai ragazzi e alle loro famiglie la possibilità di assistere gratuitamente alle partite della Tonno Callipo Volley. Sono questi gli obiettivi del protocollo d'intesa che mette insieme l'Istituto comprensivo Vespucci-Murmura, la società pallavolistica vibonese e l'associazione di promozione sociale Vibo Marina C'è.

L'iniziativa, promossa dall'associazione presieduta da Attilio Fiorillo, porta il nome di “Insieme si vince” e punta a rafforzare il legame tra scuola, sport e territorio attraverso un progetto che coinvolgerà direttamente gli alunni dell'istituto guidato dalla dirigente scolastica Tiziana Furlano.

I campioni della Tonno Callipo giocheranno con gli studenti

Il primo pilastro dell'accordo prevede l'ingresso degli atleti e dei rappresentanti della Tonno Callipo Volley nelle scuole dell'Istituto comprensivo Vespucci-Murmura, durante le ore di educazione fisica.

Non si tratterà soltanto di incontri con i giocatori, ma di vere e proprie attività condivise: gli atleti scenderanno in campo insieme agli studenti, partecipando a momenti di gioco e sana competizione.

Alle attività sportive si affiancheranno occasioni di confronto e dibattito, durante le quali i pallavolisti racconteranno le proprie esperienze e dialogheranno con i ragazzi sui valori che accompagnano la pratica sportiva: rispetto delle regole, lealtà, sacrificio, lavoro di squadra e capacità di affrontare le difficoltà.

L'obiettivo è quello di utilizzare la pallavolo come strumento educativo, offrendo agli studenti la possibilità di confrontarsi direttamente con chi vive quotidianamente lo sport agonistico e conosce l'importanza dell'impegno individuale all'interno di un gruppo.

Partite gratis per gli studenti e un genitore

La seconda parte del protocollo riguarda invece il coinvolgimento delle famiglie e la partecipazione alle gare della squadra vibonese.

Grazie all'intesa, gli studenti del Vespucci-Murmura e un loro genitore potranno ricevere biglietti omaggio per assistere alle partite casalinghe della Tonno Callipo Volley.

Un'opportunità per avvicinare i più giovani alla pallavolo anche fuori dall'ambiente scolastico, consentendo loro di vivere dal vivo le emozioni delle competizioni e condividere con le famiglie un'esperienza di aggregazione.

L'iniziativa intende inoltre promuovere una cultura del tifo fondata sul rispetto degli avversari e sulla partecipazione positiva agli eventi sportivi.

L'intesa tra scuola, associazione e società sportiva

Il progetto nasce dalla collaborazione tra tre realtà del territorio vibonese. Accanto all'associazione Vibo Marina C'è, guidata da Attilio Fiorillo, e all'Istituto comprensivo diretto da Tiziana Furlano, partecipa la Tonno Callipo Volley, rappresentata dal vicepresidente Filippo Maria Callipo e dal direttore sportivo Giuseppe Defina.

I promotori hanno espresso soddisfazione per l'accordo, sottolineando il valore della collaborazione tra mondo scolastico, associazionismo e sport. La finalità è costruire un rapporto che vada oltre il singolo appuntamento sportivo, rendendo la pallavolo un'occasione concreta di inclusione, educazione e partecipazione alla vita della comunità. Un messaggio sintetizzato nel motto scelto per accompagnare il progetto: “Insieme si vince”.