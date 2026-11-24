Estasi totale in casa Vibonese che, dal tardo pomeriggio di domenica al termine della tredicesima giornata del campionato di Serie D (Girone I), guarda tutte le avversarie dall'alto in basso. I rossoblù hanno infatti violato il campo del Sambiase — finora un vero fortino inespugnabile per chiunque in questa stagione — e, complici le notizie provenienti da Palermo con il ko dell'ex capolista Reggina contro l'Athletic Palermo, la formazione di mister Marra può celebrare un clamoroso quanto meritato primo posto in solitaria.

Di questo momento d'oro e del peso specifico del blitz in terra lametina si parlerà ampiamente nella nuova puntata di "Pianeta Rossoblù", il format sportivo di LaC TV condotto da Vincenzo Primerano, in onda ogni martedì alle ore 14:00 su LaC On Air (canale 17 del digitale terrestre).

Gli ospiti in studio

Per analizzare l'impresa del "D'Ippolito" e i nuovi scenari in vetta al campionato, negli studi televisivi situati all'interno dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme interverranno il dirigente della Vibonese Alessio Bompasso, il vice allenatore rossoblù Luca Improta e il direttore sportivo Salvatore Calidonna, tra i volti storici del Sambiase. Un parterre d'eccezione per rivivere i temi chiave del derby e proiettarsi verso i prossimi impegni della capolista.