Sarà l'ultimo week end calcistico del 2025, con il campionato di Serie D (girone I) che scenderà in campo per l'ultima volta in questo anno solare. Sarà anche l'ultima giornata del girone di andata, esattamente a metà stagione. A salutare l'anno sarà dunque anche la Vibonese.

L'ultima del 2025

La squadra rossoblù vuole chiudere l'anno in positivo e mettersi alle spalle anche il periodo fortemente negativo degli ultimi mesi. Una sola vittoria nelle ultime otto uscite per la compagine di mister Raffaele Esposito, che ha perso contatto con la zona play off (ora distante cinque lunghezze, esattamente come la zona play out). Nelle ultime settimane tante cose sono cambiate, soprattutto a livello di organico, per una Vibonese in profondo rinnovamento.

I rossoblù chiuderanno dunque l'anno in terra siciliana, in casa dell'Acireale, in una sfida fondamentale per entrambe le compagini. Ovviamente la squadra calabrese non può più permettersi di sbagliare e cercare, pian piano, di rimediare agli ultimi due mesi molto opachi.

I precedenti recenti

Di certo non una sfida semplice per i rossoblù, dal momento che storicamente l'Acireale non è tra gli avversari più morbidi e lo testimoniano quantomeno i recenti precedenti: una sola vittoria negli ultimi sei incontri. L’ultimo successo della Vibonese, infatti, risale al 2 aprile 2023 quando si impose per 2-0. A parte questo successo, negli ultimi tre anni sono arrivati tre pareggi e due sconfitte: 20 novembre 2022 Acireale-Vibonese 0-0, 19 novembre 2023 Vibonese-Acireale 1-1, 28 marzo 2024 Acireale-Vibonese 1-0, 20 novembre 2024 Acireale-Vibonese 3-2, 23 marco 2024 Vibonese-Acireale 1-1.