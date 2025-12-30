Una prima parte di stagione turbolenta per la Vibonese e con un 2025 chiuso non proprio in maniera positiva. Da parte della società, però, non è mai mancata la voglia di continuare sul percorso intrapreso e sulle tappe programmate ed è ciò che sta facendo.

Colpo in attacco

Quella che si affaccerà al 2026 sarà certamente una Vibonese profondamente diversa rispetto al girone di andata del campionato di Serie D (girone I) e ciò è dovuto anche al mercato invernale, in un massiccio via vai di giocatori.

L'ultimo, in ordine di tempo, è quello di Souleymane Coulibaly: ufficiale l'ingaggio in rossoblù. Trattativa chiusa dunque da parte del direttore sportivo Angelo Costa che si è assicurato le prestazioni sportive dell’attaccante francese. Un esterno offensivo di grande prospettiva, il classe 2004 arriva a Vibo per dare versatilità, velocità e qualità tecniche. Il ventunenne, inoltre, vanta una formazione di prestigio. Cresciuto nel settore giovanile del Pisa, ha poi maturato importante esperienza in Serie D con le maglie di Manfredonia e Orvietana nella stagione 2024/25, totalizzando 22 presenze. Nella prima parte di questa stagione ha militato nel Valmontone, collezionando 13 presenze nel girone G. Con i suoi 166 centimetri di altezza, Coulibaly è un attaccante duttile e moderno, ala destra di piede sinistro che può ricoprire diversi ruoli sul fronte offensivo, sia come esterno che come riferimento centrale. Un profilo giovane e versatile pronto a dare il suo contributo alle ambizioni rossoblù.