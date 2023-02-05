All’indomani del trionfo giallorosso in un Palazzetto dello sport gremito in ogni ordine di posto, arrivano le congratulazioni del sindaco di Vibo Valentia

«La città di Vibo Valentia è orgogliosa dello splendido traguardo raggiunto dagli atleti della Volley Tonno Callipo. La rinnovata conquista della Coppa Italia di Serie A2 è un risultato straordinario di cui ogni cittadino, non solo tifoso o appassionato di sport, deve andare fiero». Sono le parole del sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo all’indomani del trionfo giallorosso nella finale di Coppa Italia contro Castellana Grotte. «La vittoria della Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia porta ancora una volta in alto i colori della città. [Continua in basso]

Vedere il palazzetto dello sport gremito in ogni ordine di posto è il chiaro segnale di una vitalità che Vibo Valentia- prosegue il sindaco – ha sempre avuto, una vitalità che permette alla nostra città di eccellere nello sport così come nella cultura ed in tanti altri campi. A nome dell’amministrazione – conclude Maria Limardo – non posso che ringraziare il presidente Pippo Callipo, lo staff tecnico, i giocatori e tutto il personale della società che ci ha permesso di vivere questa meravigliosa esperienza».