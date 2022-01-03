Presso il Tennis club di Maierato si sono conclusi anche i tornei di doppio maschile, femminile e misto, ultima tappa nel circuito “Road to Rome”

Il Covid non ferma il tennis vibonese, nemmeno durante le festività natalizie. Tant’è che anche la vigilia di Capodanno sul campo in sintetico del Tennis Club Maierato si è svolta l’ultima tappa “Xmas Event” del circuito Tpra “Road to Rome”. Nella categoria “All star” singolare maschile, ad aggiudicarsi il torneo è stato Fortunato Rizzo, uscito vincente dalla finale (6-2/6-3) giocata con l’altro tennista Marcello Niesi. Il limit50 maschile è stato invece vinto da Domenico Schinelli, il quale ha a sua volta battuto nella partita conclusiva l’avversario di turno Giulio Gemelli. Combattuta in questo caso la finale, terminata in tre set con il punteggio di 4-6/6-3/7-3.

Nel doppio maschile, ad avere la meglio è stata la coppia Antonio Fragalà-Domenico Defina, uscita vincente (2-6/6-4/7-5) dal mach conclusivo con il duo composto da Pasquale Dotro e Michele Miceli. Emmarita Grasso e Irene La Puzza si sono invece aggiudicati nettamente il torneo di doppio femminile (6-1/6-2), in questo caso contro la coppia Gabriella Chindamo-Tiziana Silvestri. Il doppio misto, infine, è andato appannaggio del duo Gabriella Chindamo-Antonio Fragalà, uscito vincente con il punteggio di 6-2/6-4 dalla finale giocata contro la coppia Stella Santoro-Fortunato Rizzo. Palpabile la soddisfazione del Tennis Club Maierato, che al termine della manifestazione ha voluto ringraziare i partecipanti, il responsabile provinciale Umberto Franza, Francescantonio Scolieri e Michele Marcello “per aver collaborato alla buona riuscita del torneo con riprese video e interviste”.