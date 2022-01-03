Il Covid non ferma il tennis vibonese, nemmeno durante le festività natalizie. Tant’è che anche la vigilia di Capodanno sul campo in sintetico del Tennis Club Maierato si è svolta l’ultima tappa “Xmas Event” del circuito Tpra “Road to Rome”. Nella categoria “All star” singolare maschile, ad aggiudicarsi il torneo è stato Fortunato Rizzo, uscito vincente dalla finale (6-2/6-3) giocata con l’altro tennista Marcello Niesi. Il limit50 maschile è stato invece vinto da Domenico Schinelli, il quale ha a sua volta battuto nella partita conclusiva l’avversario di turno Giulio Gemelli. Combattuta in questo caso la finale, terminata in tre set con il punteggio di 4-6/6-3/7-3.

Nel doppio maschile, ad avere la meglio è stata la coppia Antonio Fragalà-Domenico Defina, uscita vincente (2-6/6-4/7-5) dal mach conclusivo con il duo composto da Pasquale Dotro e Michele Miceli.  Emmarita Grasso e Irene La Puzza si sono invece aggiudicati nettamente il torneo di doppio femminile (6-1/6-2), in questo caso contro la coppia Gabriella Chindamo-Tiziana Silvestri. Il doppio misto, infine, è andato appannaggio del duo Gabriella Chindamo-Antonio Fragalà, uscito vincente con il punteggio di 6-2/6-4 dalla finale giocata contro la coppia Stella Santoro-Fortunato Rizzo. Palpabile la soddisfazione del Tennis Club Maierato, che al termine della manifestazione ha voluto ringraziare i partecipanti, il responsabile provinciale Umberto Franza, Francescantonio Scolieri e Michele Marcello “per aver collaborato alla buona riuscita del torneo con riprese video e interviste”.