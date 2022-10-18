Nel torneo Fit di 3ª categoria in campo cinquanta atleti a darsi battaglia in due settimane di gare con annessa una raccolta fondi per l’Airc

Una manifestazione all’insegna dello sport e del divertimento, svoltasi dal 3 al 16 ottobre scorsi, che si è anche rivelata un’azione di responsabilità sociale a sostegno della Federazione Airc, affiancando alla competizione sportiva una raccolta fondi. Stiamo parlando del torneo Fit di 3ª categoria “Maierato Tennis Cup”, maschile e femminile, disputato sui campi del Circolo Tennis Club Maierato presieduto da Enrico Barbieri. Cinquanta gli atleti iscritti provenienti da tutta la Calabria. A dirigere le competizioni i giudici arbitro Valeria Fusca e Giuseppe Facciolo e il direttore del torneo Filippo Accorinti. Le premiazioni si sono svolte alla presenza del sindaco di Maierato, Giuseppe Rizzello, il quale si è complimentato con gli atleti e gli organizzatori per la perfetta riuscita della manifestazione.

Le gare

Nella 3ª categoria femminile sul podio Rita Luce Gelsomino (classificata 3.2, del TC Pharaon) che si aggiudicata la vittoria contro Roberta Alfano (3.3 del TC Smash Tennis Club) con il punteggio di 7-6 (2), 6-1. Ad aggiudicarsi la sezione intermedia femminile è stata Sharon Bennici (4.2 del TC Pharaon) con un rapido 6-1, 6-4 contro l’avveraria Chiara Doria (4.2 del TC Viola Tennis).

Nella competizione maschile di 3ª categoria, ad aggiudicarsi la vittoria la testa di serie n.2 Antonio Faraone (3.2 del TC Pharaon) che ha concluso una bellissima finale con un 6-1, 6-3 contro Alessandro Modafferi (3.4 del Tennis Ball Vibo). In semifinale si sono fermati Lorenzo Accorinti (3.3 del Tennis Club Maierato) ed Enrico Messina (3.4 del Tennis Club Nicotera). Nella sezione di 4ª categoria maschile, vittoria per Francesco Ieroianni (4.1 del TC Oppido Gianni Caruso) con un 6-2, 6-3 contro il giovanissimo Michele Accorinti (4.1 del Tennis Club Maierato). [Continua in basso]