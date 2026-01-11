Le pizzitane cedono 3-1 contro una delle squadre più forti del campionato dopo una gara combattuta. Decisivo il calo nel quarto set, ma il successo nel terzo parziale e l’esordio in B2 della tredicenne Sofia Shpak sono motivi di ottimismo in vista della corsa salvezza

Una sconfitta che non cancella le buone indicazioni emerse dal campo. Alla ripresa del campionato la Marpesca Lory Volley Pizzo cede 3-1 tra le mura amiche contro il Crotone, formazione retrocessa dalla serie B1 e oggi stabilmente nelle zone alte della classifica. Una gara intensa, combattuta e ricca di emozioni, che ha confermato la crescita del sestetto di Pizzo nonostante il risultato finale.

L’avvio del match è stato favorevole alle ospiti. Le ragazze guidate da mister Monopoli sono apparse inizialmente contratte, pagando l’esperienza e il peso specifico dell’avversario. Il primo set è scivolato via rapidamente, mentre nel secondo la Marpesca ha provato a rientrare in partita. Una reazione timida ma significativa, come racconta l’andamento del parziale, chiuso soltanto nel finale sul 23-25 in favore del Crotone.

È nel terzo set che la squadra di casa ha mostrato il volto migliore. Dopo un lungo inseguimento, le padrone di casa hanno recuperato sul finire del parziale e lottato punto a punto fino a imporsi 29-27. Un set vinto con determinazione e orgoglio, che ha acceso il pubblico e riaperto la gara.

Nel quarto set, però, la fatica accumulata si è fatta sentire. La Marpesca ha perso lucidità, consentendo alle ragazze allenate da mister Asteriti di prendere il controllo del gioco e chiudere l’incontro. Resta il rammarico per non aver raccolto punti in una sfida che poteva offrire qualcosa in più, ma anche la consapevolezza di aver tenuto testa a una delle formazioni più attrezzate del campionato.

La serata ha regalato comunque note liete. Da segnalare l’esordio in serie B2 della giovanissima Sofia Shpak, classe 2013, che a soli 13 anni ha calcato il parquet di un campionato nazionale con autorevolezza e grande sicurezza, offrendo una prestazione giudicata molto positiva. Nel roster delle convocate anche un’altra promessa del vivaio Lory Volley Pizzo, Federica Santaguida, classe 2011. Due giovani atlete di cui sicuramente sentiremo parlare in futuro, segnale di un settore giovanile che continua a produrre talento.

Lo sguardo ora è già rivolto al prossimo impegno. Nel turno successivo la Marpesca Lory Volley Pizzo sarà ospite della Franco Tigano Palmi, in quella che si preannuncia come una sfida importante in chiave salvezza. Un banco di prova decisivo per trasformare le buone prestazioni in punti pesanti.