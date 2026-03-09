La formazione napitina sfoggia una buona prestazione ma non basta a portare a casa il risultato. Prossima sfida contro la capolista Orlandina
Torna sconfitta 3-0 dalla Sicilia la squadra di Pizzo ma sfoggia forse la miglior prestazione della stagione contro una Eco Rigen Gela tra le prime della classe. Una partita che poteva sembrare scontata ma che ha visto la Marpesca Lory Volley mettere in grande difficoltà le padrone di casa gelesi.
Il primo set inizia con le ospiti subito in vantaggio rimontate dalle atlete di casa e poi punto su punto fino alla fine. Sul finale qualche errore ha concesso alla Eco Rigen di chiudere 25-23.
Il secondo set è altrettanto entusiasmante con le due squadre che si affrontano a viso aperto e si alternano al comando del set. Anche questa volta sul finale la spunta Eco Rigen 25-23.
Nel terzo parziale la Marpesca sembra inizialmente aver ceduto ma con uno scatto d’orgoglio rientra in partita ed impensierisce la squadra di casa. Gela prova ad allungare e chiude 25-19 un match tutt’altro che facile.
La Marpesca torna a casa senza punti ma con la consapevolezza che con qualche infortunio in meno il campionato le avrebbe potuto regalare qualche soddisfazione in più. Tra le migliori in campo sicuramente capitan Mancuso che da trascinatrice ha dato il suo grande contributo durante il match.
Nel prossimo turno la Marpesca ospiterà la capolista Orlandina in quella che sarà un’altra sfida proibitiva ma che sicuramente potrà regalare emozioni forti per tutti i sostenitori delle ragazze di mister Monopoli.