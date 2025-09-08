Il Memorial promosso dall'Associazione Bocciofila Vibonese Asd ha visto il trionfo di Pizzo che batte in finale il team Vibonese



Lo sport nel segno dell’inclusione e, in questo caso, del ricordo e facendo rivivere attraverso le passioni chi non c’è più. Domenica scorsa, all’interno del bocciodromo comunale di Vibo Valentia, si è infatti svolto il tredicesimo Memorial “Pino Fortuna” promosso dall’Associazione Bocciofila Vibonese Asd. Tanti non solo i premi ma, soprattutto, i partecipanti a conferma del nobile significato che si cela dietro tale appuntamento.



Le parole di Galloro

Proprio in virtù del Memorial si è espresso Alberto Galloro, vicepresidente della già menzionata Associazione Bocciofila Vibonese Asd: «Queste sono delle date che uno non vorrebbe mai che accadessero, ma i Memorial sono delle manifestazioni commemorative per ricordare la memoria dei defunti. Pino Fortuna è stato uno dei pilastri portanti della nostra società, nonché un grande amico e uomo di sport. Oggi siamo riusciti a unire circa sessanta persone, divise in venti terne, per ricordare il nostro caro socio attraverso lo sport che più amava. Una giornata all’insegna dell’inclusione, dell’amicizia e del rispetto reciproco».

Uno sport, quello delle bocce, che non è ancora pienamente decollato ma che sta pian piano prendendo piede: «Diciamo che è poco conosciuto nell’aspetto specialistico, ma tutti almeno una volta abbiamo fatto una partita a bocce. Uno sport che conoscono e possono fare tutti, indistintamente. In questo momento abbiamo i nostri giovani Under che stanno concorrendo a Noventa di Piave per un torneo a livello nazionale, rappresentando non solo la Calabria ma soprattutto Vibo. Cerchiamo di mettere del nostro nel far conoscere questo sport il più possibile».

I premiati



Il Memorial è iniziato nella prima mattinata ed è durato fino a sera. Tante le sfide che si sono disputate nell’arco della giornata fino alla finalissima. A vincere il torneo è stato infatti il team Pizzo composto da Monteleone, Ruggero e De Luca i quali si sono imposti sul team Vibonese composto da Nazzareno e Giuseppe Ciliberto e Vincenzo Ferraro. Il gradino più basso del podio è occupato dal team San Gregorio con Ruffa, Scannadinari e Simonetta. Vicinissima al podio il team Aurora, classificatosi al quarto posto, e composto da Piperno, Santaguida e Lucia.