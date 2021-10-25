La scuola calcio diretta da Nesci ha avviato l’attività nel segno del compianto allenatore della Polisportiva Mileto, morto due anni fa per infarto

Giornata all’insegna e nel ricordo di Nino Varì, quella promossa dalla storica scuola calcio “Pro Giovani”, sorta tempo fa a Paravati su idea dell’allenatore Uefa b Francesco Nesci. Ieri la realtà di football – da anni punto di riferimento per i giovani e per interi nuclei familiari del territorio miletese – ha dato il via con un’apposita iniziativa alla nuova stagione sportiva. E, appunto, lo ha fatto alla memoria del compianto allenatore Nino Varì, per anni collaboratore e “anima” della “Pro Giovani” e artefice e protagonista di un’intera epoca di storia calcistica locale. Grazie a lui e alla “sua” Polisportiva Mileto, varie generazioni hanno potuto calcare i campi di calcio della regione e praticare questa disciplina in ambienti sani e lontano da tentazioni di sorta. [Continua in basso]

Un toccasana dal punto di vista della crescita sportiva e socio-pedagogica. Qualche giorno fa è ricorso il secondo anniversario della sua morte, avvenuta inaspettatamente a causa di un infarto che non gli ha dato scampo. La manifestazione organizzata dalla scuola diretta da Nesci nello stadio comunale ha visto all’opera decine di calciatori in erba, i quali di fronte ai propri genitori e ad altri appassionati del settore, presenti sugli spalti, hanno dato vita a delle partitelle e a delle esercitazioni specifiche, guidati passo passo dal collaudato staff tecnico, composto da Mario Inzillo, Carmelo Conidi, Salvatore Nesci e Rocco Pinto. Subito dopo le immancabili foto di rito e un momento di sana convivialità che, in tempi di pandemia… evidentemente non guasta.