Il torneo Fit di Terza categoria ha previsto anche una sezione intermedia maschile riservata ai giocatori di Quarta categoria, vinta da Andrea Didiano

Si è concluso con le vittorie di Alessandro Modafferi nella competizione maschile e di Rita Luce Gelsomino in quella femminile, il torneo Fit “Maierato Tennis Cup” riservato ai giocatori di Terza categoria. Ai nastri di partenza 41 tennisti e 14 tenniste, affrontatisi per due settimane nella splendida struttura del Palatennis di Maierato, davanti ad un nutrito numero di appassionati. Perfetta la macchina organizzativa messa in campo anche in questa edizione 2021 dallo staff del locale circolo. Modafferi (Tennis Ball Vibo), dopo aver annullato in semifinale sette match point al collega di circolo Domenico Naso, in finale ha battuto con il punteggio di 6-4/7-6 l’atleta del “Tennis Club Gioia 1974” Gianluca Allera, il quale in precedenza aveva a sua volta sconfitto la rivelazione del torneo Beniamino Guerrieri (Tennis Club Catanzaro Lido).

Per quanto riguarda il torneo femminile, la Gelsomino (Tennis Club Garden Locri) – presentatasi a Maierato in qualità di testa di serie numero uno – ha rispettato i pronostici battendo in finale (6-3/6-2) Maria Teresa Del Re (Sporting Lamezia). Da segnalare il bel torneo giocato dall’altra atleta dello Sporting Lamezia Clara Solla, che da non classificata ha raggiunto la semifinale dando del filo da torcere alla favorita Gelsomino. La Del Re aveva dal canto suo battuto in semifinale Gaia Porcino del “Tennis Club Rocco Polimeni” di Reggio Calabria. Il “Maierato Tennis Cup” ha previsto anche una sezione intermedia riservata ai Quarta categoria, vinta dal giocatore di casa Andrea Didiano, protagonista in finale di una vera battaglia contro l’altro atleta del locale Tennis Club Attilio Cinquegrana.