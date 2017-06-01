Tutti gli articoli di Sport
Una “tre giorni” alla scoperta della Calabria. Un viaggio nel cuore verde di una regione ricca di storia, cultura e bellezze naturali. È tutto questo e molto altro ancora la “Festa dell’escursionismo in Calabria”, evento di portata nazionale promosso dall’associazione Kalabria Trekking, con la partecipazione del Gruppo escursionisti d’Aspromonte e il patrocinio di FederTrek Escursionismo e Ambiente.
Si parte domani, venerdì 2 giugno, da Pizzo dove, alle 17.30, i partecipanti daranno vita ad una camminata di “Urban Trekking” tra i vicoli della città napitina. A seguire, alle 20, l’incontro di benvenuto al Museo della Tonnara di Pizzo Marina e il buffet con prodotti tipici del luogo.
Il giorno successivo, sabato 3 giugno, alle 9, i partecipanti alle “tre giorni” si sposteranno alla Ferdinandea (Rc) per un’escursione che li porterà alla Cascata del Marmarico lungo un percorso di 10 km andata e ritorno, molto spettacolare dal punto di vista storico e naturalistico, che li condurrà ad ammirare la cascata più alta di tutto l’Appennino meridionale, con i suoi 114 metri. Una delle meraviglie naturali italiane inserite nell’ultimo tratto del famoso “Sentiero del Brigante”.
Ancora, nella giornata conclusiva di domenica 4 giugno, si terrà un’escursione tra Serra San Bruno a Mongiana, sul tracciato del sentiero “Frassati” delle Serre Calabre: un percorso di 12 km con arrivo alle regie fonderie borboniche costruite nel ‘700 durante il Regno delle Due Sicilie e dismesse nel 1881. Al rientro, tappa a Soriano Calabro per una visita ai ruderi dell’antico convento di San Domenico, al museo dei marmi MuMar nonché al Museo del Terremoto.
«La festa dell’escursionismo – ha dichiarato il presidente di Kalabria Trekking, Lorenzo Boseggia – è un’opportunità che ci consente di valorizzare il nostro territorio, incentivando l’ecoturismo, vero volano di sviluppo in una terra meravigliosa e varia come la nostra, ma ancora esclusa dai circuiti importanti. Un’occasione che ci consentirà inoltre di diffondere e ampliare la conoscenza di itinerari vecchi e nuovi».