È scontro aperto nel mondo del nuoto calabrese. La frattura tra i club del territorio e il Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto (Fin), guidato dal presidente Alfredo Porcaro, sembra ormai insanabile: ben undici società sulle quindici complessive della regione hanno formalizzato la richiesta di convocazione di un’Assemblea straordinaria per sfiduciare l'attuale dirigenza.

Tra i club capofila di questa protesta figura la Penta Nuovo Vibo, realtà con sede a Vibo Marina. A farsi portavoce del malessere dell’intero movimento è il presidente della società vibonese, Daniele Murdà, che con parole dure fotografi una situazione definita ormai insostenibile sotto il profilo gestionale ed economico.

Il nodo dei rimborsi e dei costi di gestione

Alla base della rottura ci sono la presunta mancanza di trasparenza, l’assenza di un confronto bilaterale e le recenti scelte organizzative sulle manifestazioni invernali, concentrate al Centro federale di Crotone con accessi contingentati e porte chiuse, con conseguente aggravio di spese e trasferte per atleti e famiglie. Un quadro critico che si somma alle difficoltà strutturali degli impianti locali.

«Siamo colmi fino all'orlo nei confronti del presidente Porcaro, che sta prendendo una posizione sempre più distante da noi società sportive calabresi e, soprattutto, senza aiuti concreti», ha dichiarato senza mezzi termini Daniele Murdà. Il dirigente vibonese punta il dito sulla sostenibilità economica dell'organizzazione degli eventi: «Come possiamo mettere a disposizione le strutture per fare le gare se il rimborso che ci viene riconosciuto è al di sotto dei costi di gestione?».

Verso la sfiducia: si attende il via libera da Roma

Per uscire dall’impasse, le undici società firmatarie hanno scelto la strada istituzionale, appellandosi direttamente ai vertici nazionali della Federazione per arrivare a un cambio di passo: «Abbiamo richiesto un'assemblea e aspettiamo l'autorizzazione dal presidente Paolo Barelli da Roma, in seguito voteremo per la sfiducia dell'attuale presidente regionale Alfredo Porcaro», ha spiegato ancora il presidente della Penta Nuovo Vibo, chiarendo che alla base dell'iniziativa non ci sono ambizioni personali, ma la necessità di salvare il movimento. «A noi non interessa la poltrona o il ruolo, ma cerchiamo qualcuno con cui poter avere un dialogo e un rapporto costruttivo. Purtroppo il nuoto in Calabria sta affondando e vogliamo una persona super partes».