Ancora un’affermazione di prestigio per la Penta Vibo, protagonista assoluta della quinta tappa del circuito regionale ASI, prima prova primaverile disputata domenica 8 marzo nella piscina comunale di Lamezia Terme. La società vibonese continua a confermarsi punto di riferimento nel nuoto regionale, imponendosi ancora una volta nel settore Propaganda e consolidando un primato ormai netto: cinque tappe disputate e cinque primi posti conquistati, percorso impeccabile che vale il mantenimento del titolo regionale.

Il medagliere finale conta 16 ori, 8 argenti e 6 bronzi, numeri che raccontano una giornata dominata in vasca. A firmare il successo sono stati diciotto giovani atleti: Bagnato Jasmine, Betruce Regina, Bonavota Vincenzo, Buccinnà Desiree, Calafati Miriam, Callà Elia, Cascas Pietro G., Cotroneo Eleonora, Cricelli Sophia, Lorenzo Gloria, Prinzi Alessio, Ranieli Chiara, Ranieli Lavinia, Ruffa Clarissa, Sirianni Federico, Stacciuoli Landa Lucia, Tavella Giuseppe e Tedesco Francesco A.

Importanti segnali arrivano anche dal settore Esordienti, dove emergono i primi risultati concreti di un percorso di crescita costante. In evidenza Calafati Gabriele, autore di due medaglie d’argento nei 25 e 50 dorso, confermandosi tra gli elementi più interessanti della categoria. Prestazioni in miglioramento anche per Bellosguardo Margherita, Cravelli Mattia, De Vita Christian e Mazzara Salvatore, che continuano a maturare esperienza e competitività gara dopo gara. Positivi riscontri anche dal settore Categoria, dove arrivano altri piazzamenti importanti: Accorinti Emma conquista il bronzo nei 50 dorso, La Ruffa Domenico sale due volte sul podio con argento nei 25 dorso e bronzo nei 25 stile libero, mentre Naso Eleonora centra l’oro nei 25 dorso. Da segnalare inoltre il debutto di Figliano Noemi ed Elisa Vatano, alla prima esperienza ufficiale, con risultati incoraggianti e margini di crescita già evidenti.

Il valore del risultato assume ulteriore rilievo considerando il confronto con società numericamente più attrezzate. Pur potendo contare su un organico ridotto rispetto ad altre realtà regionali, la Penta Vibo riesce a restare stabilmente ai vertici grazie alla qualità del vivaio e alla forza del gruppo. Lo sguardo adesso è rivolto al prossimo appuntamento in calendario: il 12 aprile a Reggio Calabria, altra prova importante per una squadra che punta a consolidare una stagione già molto positiva. Il presidente Murdà guarda avanti con fiducia: «Il progetto di crescita societaria è già avviato e tutto il team è al lavoro per rafforzare ulteriormente struttura tecnica e competitività».