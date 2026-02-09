Società da tutta la Calabria si sono sfidate al parco Caserta. La società napitina: «Grande traguardo frutto di un percorso costruito con passione e sacrificio». Ecco gli atleti che sono saliti sul podio

Grande successo per l’Asd Nuoto Acsi Pizzo alla Coppa Campioni d’Inverno 2026 che si è svolta al parco Caserta di Reggio Calabria e ha visto la partecipazione di numerose società proveniente da tutta la regione. I nuotatori di Pizzo hanno conquistato il quarto posto, portando a casa ben 27 medaglie.

«Un risultato di assoluto prestigio – fanno sapere dalla società napitina –, impreziosito da un bottino di 27 medaglie complessive, frutto di prestazioni di alto livello da parte degli atleti, che hanno dimostrato impegno, talento e grande spirito di squadra. Le gare, disputate in un clima di sana competizione e sportività, hanno messo in evidenza la crescita tecnica del gruppo e l’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico».

La Coppa d’inverno 2026 rappresentava un banco di prova importante e l’Asd Nuoto Acsi Pizzo, guidata dal presidente Greta Di Leo, ha risposto presente, confermandosi una delle realtà più solide e competitive del panorama regionale.

Soddisfazione è stata espressa da dirigenti e allenatori, che hanno sottolineato come «questi traguardi siano il risultato di un percorso costruito con passione, sacrificio e programmazione. La stagione prosegue ora con rinnovato entusiasmo – aggiungono – e con l’obiettivo di continuare a crescere, portando sempre più in alto i colori della società alle prossime competizioni».

Di seguito le medaglie conquistate a Reggio Calabria: