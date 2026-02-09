Grande partecipazione alla piscina Parco Caserta di Reggio Calabria, dove ieri si sono disputate le gare di nuoto del Circuito Asi Calabria, valide per l’assegnazione della Coppa Campioni d’Inverno 2026. In vasca dieci società provenienti da tutta la regione, con 367 atleti complessivi.

Tra le squadre in evidenza la Asd Penta Vibo, in rappresentanza della provincia di Vibo Valentia, scesa in acqua con 24 nuotatori, di cui 17 appartenenti alla categoria Propaganda. Nonostante il gruppo ridotto, la società ha confermato il titolo regionale Propaganda con 263 punti, con 56 punti di vantaggio sulla seconda classificata.

Il bilancio di giornata conta 28 medaglie: 15 ori, 11 argenti e 2 bronzi. Un risultato che ha permesso alla Penta Vibo di chiudere anche al quarto posto per numero complessivo di medaglie nella classifica generale di giornata.

Le medaglie sono state conquistate da Briseide Ferraro, Carla Callipo Marques, Chiara Ranieli, Clarissa Ruffà, Desiree Buccinná, Elia Callà, Federico Sirianni, Giacinto Tripodi, Giuseppe Tavella, Jasmine Bagnato, Lavinia Ranieli, Lucia Stacciuoli Landa, Miriam Calafati, Nicola Briga, Regina Betruce, Sophia Cricelli e Vincenzo Bonavota.

Dopo sei anni dedicati esclusivamente al settore giovanile, la società ha riportato in gara anche Esordienti e Categoria nel circuito Asi. Segnali positivi dagli esordienti Cravelli e Calafati, ancora in fase di crescita, e dai debutti di Margherita Bellosguardo e Christian De Vita, alla prima esperienza ufficiale.

Buone indicazioni anche dalla Categoria: Emma Accorinti ed Eleonora Naso hanno chiuso al primo e secondo posto nei 25 dorso, mentre Domenico La Ruffa ha ottenuto il quarto posto.

Il tecnico Dino D’Amico ha sottolineato l’impegno e i progressi del gruppo. Importante anche il supporto dello staff composto da Spizzirri, Lentini, Muzzi e Corte, impegnato quotidianamente nell’attività della società.

Archiviata la prova di oggi, la Penta Vibo guarda al prossimo appuntamento: l’8 marzo, nuova tappa del circuito.