Il tecnico rossoblù dopo la sconfitta in casa del Castrum Favara: «Nel calcio a volte si vince e tutte le altre si impara, e oggi a noi è toccato imparare»

Era solamente illusoria la vittoria di settimana scorsa, nel derby contro il Sambiase, per una Vibonese che non è evidentemente ancora guarita e, in occasione del ventiduesimo turno del campionato di Serie D (girone I), cade per 2-1 in terra siciliana, in casa del Castrum Favara. Tutte le reti nel primo tempo con i locali che scappano grazie alla rete di Varela dopo soli sette minuti e raddoppiano con Lo Duca. Agli sgoccioli della prima frazione Carnevale dimezza lo svantaggio, ma non basterà.

Parla Capodicasa

Al termine della sfida, ecco le parole del tecnico Antonello Capodicasa in conferenza stampa post partita: «Siamo stati colpiti a freddo su un'azione rocambolesca nella nostra area di rigore, ma la squadra ha reagito bene ed è rimasta in partita nonostante il loro raddoppio. Prima dell'intervallo l'abbiamo riaperta con la rete di Carnevale e, nella ripesa, li abbiamo chiusi nella loro metà campo. Ovviamente di fronte c'è anche l'avversario e dunque i complimenti vanno al Castrum Favara. Nel calcio a volte si vincere e tutte le altre si impara, e oggi a noi tocca imparare».

E ancora: «Adesso bisogna subito archiviare questa sconfitta e pensare alla prossima, prendendo spunto e insegnamenti dalle cose che abbiamo sbagliato per poterle correggere. A parte questo, la squadra ha dimostrato di tenere egregiamente nel secondo tempo, di conseguenza martedì ripartiremo dagli errori ma anche dalle cose buone che in queste due settimane abbiamo fatto».