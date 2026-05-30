Sarà una delle prime iniziative estive della ancora giovane estate agli albori e che deve ufficialmente iniziare. Come ogni anno, il comune di Gerocarne, guidato dal sindaco Pasquale Vivona, si sta adoperando per garantire una stagione estiva di divertimento e svago per un territorio che in estate torna a popolarsi e a scalpitare di allegria.

Il torneo di minipalla

I preparativi dono già a buon punto e il primo vero evento estivo, divenuto ormai appuntamento fisso, sarà il torneo di minipalla. Giunto alla sua terza edizione, l'inizio è previsto per il prossimo 23 giugno. Aperte dunque le iscrizioni che scadranno il 19 del mese sopra menzionato. Teatro dell'evento, come sempre, sarà la piazza Giovanni Paolo II.