L'evento si terra in Piazza Giovanni Paolo II e prevede diversi premi: da quello in denaro al giro pizza, passando per i riconoscimenti singoli
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Sarà una delle prime iniziative estive della ancora giovane estate agli albori e che deve ufficialmente iniziare. Come ogni anno, il comune di Gerocarne, guidato dal sindaco Pasquale Vivona, si sta adoperando per garantire una stagione estiva di divertimento e svago per un territorio che in estate torna a popolarsi e a scalpitare di allegria.
Il torneo di minipalla
I preparativi dono già a buon punto e il primo vero evento estivo, divenuto ormai appuntamento fisso, sarà il torneo di minipalla. Giunto alla sua terza edizione, l'inizio è previsto per il prossimo 23 giugno. Aperte dunque le iscrizioni che scadranno il 19 del mese sopra menzionato. Teatro dell'evento, come sempre, sarà la piazza Giovanni Paolo II.
Le iscrizioni avranno una quota di 120 euro a squadra. Tanti i premi in palio, anche prestigiosi. Il primo premio, infatti, sarà una coppa più 600 euro per i Campioni punto. Per la seconda classificata, oltre alla coppa, ci sarà un giro pizza offerto. Essendo un torneo di minipalla, e dunque a campo ristretto, le squadre dovranno essere composte da un minimo di tre a un massimo di cinque giocatori. Dovrebbero essere previsti, come ogni anno, anche premi singoli come quello al capocannoniere e al miglior giocatore.