Gioco, partita, incontro. Già, perché la Tonno Callipo Volley maschile continua a volare e lo fa anche bene dal momento che batte anche Santa Teresa Riva con un secco 3-0 al PalaValentia, davanti al proprio pubblico, e consolida l'attuale terzo posto nel campionato di Serie B. Altra grande prova dunque da parte del team di coach Lanci che incamera la sua decima vittoria stagionale, di cui ben sette senza perdere alcun parziale. Il 2026 si apre dunque così come era finito il 2025: vincendo. Gara quasi mai in discussione e, soprattutto, sempre in gestione dei giallorossi.

La cronaca della partita

Lo scacchiere mandato in campo da coach Lanci è quello solito: diagonale Piovan-Boiko, Halim e Borgesi sono i centrali, Paglialunga e Netti in banda, Buttarini è il libero. Il primo set scorre via senza patemi, con i padroni di casa costantemente avanti di punteggio fino a chiudere il finale sul 25-20.

Neanche nel secondo set la musica sembra cambiare, con i giallorossi che sono davvero straripanti e con i siciliani che cercano di rincorrere ma a fatica. Alla fine i vibonesi si mettono in tasca anche il secondo set con il punteggio di 25-22.

Più combattuto ed equilibrato, infine, il terzo set almeno fino alla sua prima metà e con il parziale di 14-11. Da lì in poi i padroni di casa spingono sull'acceleratore e alla fine archiviano la pratica con il punteggio di 25-21 che vale appunto la decima vittoria stagionale.