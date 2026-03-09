Ottima prova per gli atleti calabresi impegnati nei Campionati italiani U17 di Pesistica Olimpica. Nella cornice offerta dal Centro Olimpico dell'Esercito, la Federazione italiana pesistica (Fipe) ha accolto i migliori atleti U17 dopo il primo turno di qualifica regionale svolto in Reggio Calabria nel febbraio scorso.

I risultati

Nella categoria 45 Kg podio per Beatrice Falzia della Società Rogolino di Reggio Calabria, anno 2012 la più piccola della categoria e della spedizione calabrese che ha conquistato il bronzo. Nella categoria Maschile 60kg si classifica secondo Nicola Scilla che conquista un pregevole argento. L'atleta anno 2011 si è arreso al fuoriclasse del Team Italia Cristian Di Maria. Sempre nella categoria 60 kg Giovanni Scigliano della kodokan di Cosenza, ha conquistato un meritato Bronzo.

L'ultima giornata ha visto combattere sulla pedana le Categorie Pesanti. Nella categoria 95+ l'atleta jonadese della asd Snatchbox, Lorenzo Pesce (anno 2010) e neo campione Italiano U15 con un anno di anticipo sale sul podio degli U17 conquistando un bronzo meritatissimo confermando la crescita nei kg totali sollevati. Secondo posto per l’atleta cosentino della Kodokan, La Macchia.

- Cat. +95 kg M

Manocchio Valentino (School Of Wellness And Training) La Macchia Gaetano (Kodokan Sport CS) Pesce Lorenzo (Snatch Box VV)

Il bilancio

Un risultato che riempie d’orgoglio la società jonadese SnatchBox che dimostra l’impegno e la preparazione nel crescere e reclutare campioni. Rimarcata la grande attenzione alla formazione messa in campo dai tecnici federali, Ivana Camerino già vice presidente Fipe Calabria e dal marito Emanuele Prestifilippo, delegato Provinciale di Vibo Valentia. Un lavoro portato avanti nel tempo che mira anche alla creazione di un movimento che contribuisca alla crescita sociale educativa di ragazzi che troppo spesso abbandono lo sport. Soddisfatto il presidente del Comitato Fipe Calabria Antonello Battaglia che può contare su società e Tecnici di assoluto livello e sulla costante visione del direttore tecnico regionale Moreno Boer.