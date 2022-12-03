La manifestazione sportiva si terrà nelle strutture dell’Oratorio Salesiano “Don Bosco”

Proseguono in tutta la Calabria sull’onda dell’aggregazione e del divertimento le iniziative targate Polisportive Giovanili Salesiane. Domani sarà la volta della prima festa provinciale di calcio a 5 e pallavolo promossa dal Comitato territoriale pigiessino di Vibo Valentia.

«Siamo pronti a vivere una giornata impegnativa ma che ci riserverà mille emozioni – commenta così il presidente delle Pgs vibonesi, Iosella Caridà – a nome di tutto il Comitato ci tengo a ringraziare le società sportive che prenderanno parte all’evento e che accoglieremo con grande gioia».

Saranno oltre cento i piccoli atleti delle categorie Pigiessini, Micro e Mini che varcheranno la soglia dell’Oratorio Salesiano “Don Bosco” di Vibo. Oltre alle consuete ed attesissime partite, non mancheranno i giochi a punti, la celebrazione eucaristica, nonché occasioni di incontro per bambini e famiglie. Il programma di massima prevede alle ore 8.30 gli arrivi, alle 9.00 la celebrazione eucaristica, alle 10.00 la riunione tecnica con tutte le società partecipanti, alle ore 10.30 l’inizio delle attività, alle

12.45 il pranzo al sacco, alle 14.00 la ripresa delle attività ed alle 16.30 il momento conclusivo con saluti e partenze, quest’ultime previste alle ore 17.00.

LEGGI ANCHE : Pgs Calabria, la nuova stagione sportiva fa sognare i giovani

Polisportive Giovanili Salesiane, nasce il Comitato provinciale di Vibo Valentia