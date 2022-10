Pgs Calabria, la nuova stagione sportiva fa sognare i giovani

“Lo sport che sa sognare” è lo slogan scelto dalle Pgs per la stagione sportiva appena iniziata. Un motto che si rifà a don Bosco e al sogno dei nove anni con il quale il fondatore della congregazione salesiana comprende la missione della sua vita con e per i giovani. Quel sogno oggi è ancora attuale e le Polisportive Giovanili Salesiane, attraverso l’abile strumento educativo rappresentato dallo sport, si sforzano di proseguire quella missione per la formazione integrale dei ragazzi. Un impegno che non si è mai fermato in Calabria anche durante la stagione estiva con il Campo scuola per e che oggi prosegue con la presentazione ufficiale e l’avvio delle attività e degli eventi targati 2022/2023. Coinvolte nelle numerose iniziative quasi tutte le province calabresi, tra cui Vibo, dove presso i locali dell’Oratorio Salesiano, si è tenuta l’Assemblea dei dirigenti-quadri e la Commissione tecnica regionale, appuntamenti che hanno registrato la partecipazione delle associazioni sportive provenienti da tutta la Regione. [Continua in basso]



La proposta della Pgs per la nuova stagione, conferma le discipline sportive degli anni passati: calcio a 5, pallavolo, basket e danza per tutte le fasce d’età. Discipline che saranno affiancate, in corso d’opera, da altri sport. Un’attenzione particolare sarà rivolta alle attività di inclusione sociale, come già fatto durante il Campo scuola, all’ambiente e ai progetti di legalità, nel corso delle quali sono intervenuti i testimoni di giustizia Pino Masciari e Andrea Dominijanni. E ancora, l’associazione fa sapere che la formazione continuerà a essere l’elemento cardine delle Pgs nella nostra Regione: previsti durante l’anno percorsi formativi per educatori, dirigenti, arbitri, atleti e famiglie. Grande attesa, poi, per il grande evento

di caratura nazionale “Pigiessiadi Calabria – Memorial Luigi Corio” in programma nei mesi di giugno e luglio 2023 che coinvolgerà, in base alle stime degli anni precedenti, oltre 2mila persone tra tornei, spettacoli, talk

show, percorsi formativi, momenti di riflessione, preghiera e tanto altro. Non mancheranno le consuete feste regionali e provinciali, i

campionati della “Don Bosco Cup” e la Coppa Calabria, competizione di calcio a 5 e volley, che da consuetudine apre la stagione sportiva e che ha registrato proprio in questi giorni adesioni da record.

«Siamo solo alle battute iniziali – spiega Mariastella Agostino, direttore tecnico delle Pgs Calabria – e siamo già estremamente soddisfatti dell’entusiasmo e della grande adesione, in particolare alla Coppa Calabria. Sono ben 196 le squadre che stanno partecipando al torneo. Abbiamo superato i numeri della scorsa stagione, quando le compagini erano 123. È sempre una grande emozione ripartire e sono contenta delle ottime risposte».