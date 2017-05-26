Il provvedimento disposto dal prefetto di Vibo Valentia Guido Longo per motivi di ordine pubblico e per consentire ai tifosi catanzaresi privi di biglietto di vedere la partita

E’ la partita che conta di più. Vibonese-Catanzaro, valevole per il match di ritorno playout di Lega Pro, è una gara che LaC Tv trasmetterà in diretta sul canale 19 del digitale terrestre esclusivamente a Catanzaro e provincia.

Il comunicato ufficiale della Questura di Vibo Valentia. Alle ore 17 di domenica, allo stadio “Luigi Razza”, si giocherà la partita Vibonese-Catanzaro, ritorno dei play out per evitare la retrocessione in serie D. L’importanza della posta in palio richiamerà ad assistere al derby calabrese un grandissimo numero di spettatori: i 732 biglietti disponibili per il settore ospiti sono andati esauriti in prevendita in pochissime ore.

Pertanto, al fine di consentire la visione dell’incontro a quanti, soprattutto tifosi catanzaresi, siano rimasti privi di biglietto, ed evitare che nutriti gruppi di sostenitori possano comunque decidere di raggiungere Vibo anche senza titolo di accesso, il Prefetto di Vibo Valentia ha disposto con proprio provvedimento emanato ai sensi dell’art. 2 del T.U.L.P.S., che l’emittente televisiva “LaC Tv” riprenda e diffonda in diretta l’incontro di calcio in tutta la provincia catanzarese.

