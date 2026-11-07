Dopo il turno di riposo forzato che era costato temporaneamente la prima posizione, il Nuova Ada risponde sul campo e riagguanta la vetta del girone C di Prima Categoria. Sfruttando la sosta del Guardavalle, la compagine vibonese si è imposta per 0-2 sul campo del Real Montepaone, firmando un contro-sorpasso di fondamentale importanza. Un successo maturato grazie alla giornata di grazia di Carmelo Corrao, autore della doppietta decisiva.

Le parole di Corrao

Nel post-gara, il man of the match ha sottolineato la determinazione con cui la squadra ha approcciato la sfida: «Vittoria doveva essere e vittoria è stata, per riprenderci subito la vetta dopo il turno di riposo. Sapevamo di incontrare una squadra ben messa in campo che finora aveva subito gol solo in una partita, ma oggi abbiamo dimostrato il nostro valore facendo alla perfezione quello che avevamo preparato con il mister in settimana».

La corsa alla promozione e le insidie del torneo

Nonostante il testa a testa ad alta quota con il Guardavalle, l'attaccante dei rossoblù evita di ridurre la lotta promozione a un duello a due, predicando prudenza in vista del proseguimento della stagione: «Ci sono molte squadre attrezzate che daranno filo da torcere fino alla fine. Poi si sa, dalla seconda parte di stagione il campionato cambia totalmente, quindi bisogna aspettare il girone di ritorno per capire qualcosina in più».

Forma ritrovata e spirito di squadra

Con la doppietta messa a segno in terra catanzarese, Corrao sale a quota tre reti stagionali, lasciandosi definitivamente alle spalle i problemi fisici d'inizio campionato e confermandosi il colpo di mercato estivo orchestrato dal direttore sportivo Gregorio Lopreiato: «Sono contento perché avevo iniziato la preparazione con qualche problemino e ora sto iniziando a stare bene. Ma sono contento soprattutto perché i gol sono valsi tre punti importantissimi. Oggi però tutti i compagni hanno disputato una partita strepitosa, dimostrando di essere una squadra vera. C’è da dire che la società, insieme al DS Lopreiato, ha fatto una squadra di tutto rispetto dove siamo tutti sullo stesso livello».

Un acquisto "fuori categoria" che si è inserito al meglio nei meccanismi della squadra, consapevole degli obiettivi stagionali del club delle preserre: «Ovviamente siamo chiamati a dimostrare partita dopo partita che la società ha fatto bene a puntare su di noi per portare la Nuova Ada fuori da questa categoria. Il campionato comunque è livellato e molte squadre hanno giocatori importanti che scendono di categoria».

Solidità difensiva e coesione del gruppo

Il successo di Montepaone conferma non solo la forza dell'attacco, ma anche l'eccezionale tenuta del reparto arretrato: la compagina vibonese ha collezionato il quarto clean sheet consecutivo, mantenendo il ruolino di un solo gol subito finora nell'intero torneo: «Stiamo dimostrando che la difesa è una delle nostre forze. Ci stiamo allenando bene in settimana, siamo un gruppo unito che segue il mister e si vede in campo in ogni partita. Dobbiamo continuare così per dare le soddisfazioni che si meritano alla società e alla gente che ci segue».