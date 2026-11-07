L'anticipo del sabato della settima giornata del campionato di Prima Categoria (girone C) tinge di giallorosso il derby vibonese dello stadio "F. Mesiano". L'Asd Sant'Onofrio espugna il campo dell'Asd Mileto con il punteggio di 1-2, inanellando il secondo successo consecutivo al termine di una sfida intensa e ben interpretata sul piano tattico.

La gara vede contrapposti il 4-4-2 dei padroni di casa guidati da mister Fabrizio Vangeli e il collaudato 4-3-3 d'attacco impostato dal tecnico ospite Vincenzo Bruni.

Primo tempo: equilibrio e rosso al 20'

Il Mileto parte con grande aggressività e ritmo, dimostrandosi compatto e ben disposto in campo. L'episodio chiave del match arriva tuttavia al 20' del primo tempo: su una ripartenza del Sant'Onofrio, Malerba viene steso da un intervento in scivolata dal difensore di casa. L'arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso diretto, lasciando i locali in dieci uomini.

Nonostante la superiorità numerica a favore degli ospiti, la formazione di mister Vangeli serra le file, copre bene gli spazi e riesce a condurre la sfida all'intervallo sullo 0-0.

Secondo tempo: l'uno-due giallorosso e la reazione del Mileto

Ad inizio ripresa mister Bruni muove le pedine inserendo Rosario Petrolo al posto di Manuel Michienzi per dare nuova linfa alla manovra offensiva. La mossa paga subito: dopo appena due minuti di gioco, il bomber Fabio Maluccio si fa trovare pronto e sblocca la gara firmando la rete dello 0-1.

Sulle ali dell'entusiasmo, il Sant'Onofrio prende il totale controllo del gioco e al quarto d'ora cala il raddoppio con una prodezza individuale: Giuseppe Cannitello parte dalla corsia di destra e scaglia una splendida conclusione in diagonale che si sfila all'incrocio dei pali, battendo l'incolpevole portiere di casa per lo 0-2.

Con l'ingresso di Serrao per Mari gli ospiti provano a gestire il doppio vantaggio, ma il Mileto dimostra gran carattere: al 20' della ripresa, sugli sviluppi di una mischia furibonda nell'area difesa da Antonino Galletta, Pititto trova la zampata che riapre l'incontro (1-2).

Il finale

Nei minuti conclusivi il Mileto tenta il tutto per tutto spingendosi in avanti, ma il Sant'Onofrio difende il vantaggio con ordine senza scomporsi, andando persino vicino al tris con un diagonale di Maluccio uscito di un soffio a lato.

Al triplice fischio esplode la festa della formazione santonofrese, che porta a casa tre punti pesanti e la supremazia nel derby.