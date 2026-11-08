Il settimo turno regala il controsorpasso in cima alla classifica ai danni del Guardavalle a riposo. Nelle gare del weekend spiccano la vittoria esterna del Sant'Onofrio nel derby e i due tennistici 0-6 firmati da Stella Mileto e Caraffa

Una settima giornata intensa e ricca di colpi di scena quella andata in scena nel weekend per il girone C di Prima Categoria. Un turno che ha ridisegnato i vertici della graduatoria e regresso forti emozioni, con particolare attenzione al cammino e alle prestazioni delle compagini vibonesi.

Gli anticipi del sabato: controsorpasso Nuova Ada e acuto Promosport

Il sabato si è aperto subito con il botto e con il sorpasso al vertice. Il Nuova Ada, di rientro dal proprio turno di sosta, ritrova subito il primato in classifica approfittando del turno di riposo del Guardavalle. I rossoblù s'impongono con un solido 0-2 sul campo del Real Montepaone grazie a una decisiva doppietta di Carmelo Corrao, a segno con un gol per tempo.

Riflettori puntati poi sull'attesissimo derby vibonese tra Asd Mileto e Sant'Onofrio, che ha sorretto le aspettative della vigilia premiando i giallorossi ospiti. Il Sant'Onofrio conquista così il quinto risultato utile consecutivo vincendo per 1-2: dopo un primo tempo a reti bianche, la gara si decide nella ripresa con le marcature di Maluccio e Cannitello; inutile per il Mileto la rete finale di Pititto.

Primi segnali di ripresa, infine, per la Promosport, che centra la sua prima vittoria stagionale cogliendo tre punti d'oro sul campo del Bivongi (0-2). A firmare il blitz esterno sono stati il rigore trasformato da Corigliano e il sigillo di Mercuri.

Le gare della domenica: goleade per Stella Mileto e Caraffa, squillo Tropea

La domenica ha visto proseguire il momento d'oro della Stella Mileto, al quarto risultato utile consecutivo e con una sola sconfitta sul ruolino di marcia. I biancorossi travolgono a domicilio il Palermiti Girifalco con un sonoro e tennistico 0-6, blindando il terzo posto in classifica: pomeriggio da incorniciare per Davide Spina e Andrade, autori entrambi di una tripletta.

Stesso identico punteggio (0-6) e travolgente prova di forza per il Caraffa, che riscatta due turni d'astinenza travolgendo il fanalino di coda Seles. I catanzaresi restano in piena zona playoff spinti dalla doppietta del solito Giglio e dai gol di Prata, Sissoy, Passafaro e Cerra.

In coda, pesante tonfo interno del San Costantino, che cede tra le mura amiche al neopromosso Tropea per 0-1 (decisiva la stoccata di Ferreyra). Un successo pesante che permette al Tropea di scavalcare in classifica proprio i giallorossi, ora penultimi. Chiude il quadro il pareggio a reti bianche tra Prasar e Sersalese (0-0).

I risultati

Bivongi-Promosport 0-2

Asd Mileto-Sant'Onofrio 1-2

Real Montepaone-Nuova Ada 0-2

Palermiti Gir.-Stella Mileto 0-6

Prasar-Sersalese 0-0

San Costantino-Tropea 0-1

Seles-Caraffa 0-6

Riposa: Guardavalle

La classifica

NUOVA ADA 18

GUARDAVALLE 16

STELLA MILETO 14

CARAFFA 11

SANT'ONOFRIO 11

ASD MILETO 10

BIVONGI 7

REAL MOONTEPAONE 7

SERSALESE 6

PROMOSPORT 6

PRASAR 6

TROPEA 6

PALERMITI GIR. 6

SAN COSTANTINO 5

SELES 2