Pareggio interno per il Sant’Onofrio che fa 1-1 contro il Caraffa, mentre la Stella Mileto batte Seles 3-2 e ritrova la vittoria dopo sei turni

Porta in dote nuovi scossoni il campionato di Prima Categoria che, nel week end appena trascorso, ha messo in archivio anche la sua diciassettesima giornata. In chiaroscuro il bilancio delle compagini vibonesi coinvolte.

Gli anticipi

Il sabato si apre con due anticipi, e uno di essi vedeva in campo il Sant'Onofrio (ancora con una gara da recuperare) che in casa contro il Caraffa fa 1-1 e muove la classifica. Giallorossi inizialmente in vantaggio con Tamburro nel primo tempo, poi il definitivo pareggio ospite.

Nell’altro anticipo ecco scontrarsi Città di Siderno e Laureana, con i padroni di casa che si fermano a quattro vittorie consecutive ma allungano a cinque risultati utili di fila. I bianco/azzurri impattano infatti in casa contro il Laureana per 1-1: locali in vantaggio dopo undici minuti grazie al rigore trasformato da Denaro ma, a dieci minuti dalla fine, bomber Cannitello regala un prezioso punto ai suoi.

Le gare della domenica

Domenica pomeriggio alquanto intensa invece, dal momento che ha visto innanzitutto l'allungo in vetta della capolista Real Montepaone. I gialloverdi, infatti, rispettano il pronostico contro il Palermiti Girifalco e si impongono per 0-1 grazie al gol, alla mezz’ora, di Platì. Un successo ancora più pesante, se si pensa alla contemporanea vittoria del Roccella che passa in casa del Nuova Ada. I vibonesi cercano di fermare la corsa dei rossoneri. Ospiti inizialmente in vantaggio grazie al solito Bargas, ma il pari arriva alla mezz’ora della ripresa con Mari, a tempo scaduto però ecco il gol di Barreto che mantiene a tre lunghezze dalla vetta la compagine roccellese.

Si rialza il Guardavalle, dopo la brutta sconfitta di sette giorni fa, e lo fa contro la Pol. Spilinga in uno scontro dal sapore di play off. I padroni di casa consolidano l'attuale quarto posto battendo i vibonesi in maniera fragorosa e arrabbiati dopo gli ultimi risultati. I giallorossi schiantano la compagine spilimngese con un perentorio 5-0 frutto della doppietta di Marino e delle reti di Carrà, Pirritano e Iorfida. Vittoria fondamentale in ottica play off anche per il Bivongi che batte a domicilio il Prasar e rafforza la quinta piazza, spedendo il già menzionato Pol. Spilinga a meno sei lunghezze. Successo di misura (0-1) grazie a Sanchez a inizio ripresa.

Torna il sorriso in casa Stella Mileto e con i biancorossi che ritornano alla vittoria dopo sei turni di astinenza. La formazione di Vangeli ha ragione sulla Seles, battuta quest'ultima per 3-2: gara divertente e ricca di gol e, per i biancorossi, a segno Spina M., Loaicono e il nuovo arrivato Zawady. Altri tre pesanti punti in ottica salvezza infine per il Locri NG che batte il fanalino di coda Siderno 1911 per 2-1 grazie ai gol di Barbuto e Vita.

I risultati

Città di Siderno-Laureana 1-1

Sant'Onofrio-Caraffa 1-1

Guardavalle-Pol. Spilinga 5-0

Locri NG-Siderno 1911 2-1

Nuova Ada-Roccella 1-2

Palermiti Gir.-Real Montepaone 0-1

Prasar-Bivongi 0-1

Stella Mileto-Seles 3-2

la classifica

Real Montepaone 41

Roccella 38

Città di Siderno 35

Guardavalle 34

Bivongi 32

Pol. Spilinga 26

Stella Mileto 26

Nuova Ada 24

Caraffa 22

Locri NG 19

Sant’Onofrio 18

Laureana 18

Prasar 15

Palwermiti Gir. 12

Seles 10

Siderno 1911 2