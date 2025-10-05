Secondo turno per il campionato di Prima Categoria (girone C), in un weekend che non ha risparmiato risultati inaspettati e tanto spettacolo nelle partite delle quattro squadre vibonesi protagoniste. Ecco come è andata.

Tre anticipi

Tre gli anticipi che si sono disputati nel pomeriggio di sabato, e in due di essi scendevano in campo le vibonesi Spilinga e Sant’Onofrio. La formazione santonofrese, innanzitutto, si mangia le mani in virtù del definitivo 3-3 in casa del Caraffa dal momento che si era portata addirittura sullo 0-3 grazie alle reti di Petrolo e Lavorato alla mezz’ora del primo tempo e al tris di Tamburro a inizio ripresa. Un inspiegabile blackout, infine, ha portato prima alla doppietta di Morello e poi, negli ultimi minuti, la clamorosa remuntada con Masciari per il 3-3 defintiivo.

Nell’altra sfida, cade invece davanti ai propri tifosi lo Spilinga che cede al Guardavalle. La neopromossa vibonese, probabilmente, pecca di esperienza e del fatto di trovare la giusta quadra nel campionato ma la sconfitta nel complesso appare severa. Parte bene il Guardavalle con il repentino gol di Iorfida dopo otto minuti ma, all’alba della mezz’ora, Femia ristabilisce gli equilibri. Nel finale Nesci è autore della doccia fredda al popolo spilingese.

Il terzo anticipo, infine, vedeva di fronte Bivongi e Prasar, con i primi che si rialzano subito dalla caduta inaugurale battendo il Prasar con un secco 3-0 e trovando i primi tre punti stagionali. Di Marulla, Chiera e Deluca le reti.

Le gare della domenica

Folto e intenso il programma domenicale che non ha risparmiato scossoni. Entrambe in trasferta le vibonesi impegnate la domenica e, nonostante ciò, con un bilancio tutto sommato positivo. Da segnalare innanzitutto il blitz della Stella Mileto che vince per 1-2, peraltro in rimonta, in casa della Seles Gioiosa e inanella la sua seconda vittoria consecutiva nelle prime due uscite stagionali, rimanendo a punteggio pieno insieme a Città di Siderno, Guardavalle e Real Montepaone. Prima Valente fa 1-1 con un gol figlio di una pregevole azione e poi Spina la ribalta per l’apoteosi biancorossa. Torna con un buon punto dal blasonato campo del Roccella invece il Nuova Ada che impone lo 0-0 ai padroni di casa e rientra con maggiori consapevolezze. Il pari a reti bianche certifica una squadra che ha innanzitutto personalità e carattere anche lontano dalle mura amiche.

Seconda vittoria consecutiva per il Real Montepaone che piega con un secco 3-0 il Palermiti Girifalco. Stesso punteggio del Real Montepaone per il Città di Siderno che annichilisce a domicilio il Laureana grazie alle reti di Archinà, Cecere e Carabetta. Sospesa alla mezz’ora del primo tempo la sfida tra Siderno 1911 e Locri NG. Andrea Pasqualino, giocatore del Siderno, è infatti svenuto in campo colpito da un malore. Tempestivo l’intervento dei sanitari che lo hanno trasportato in ospedale dove è arrivato cosciente.

I risultati

Bivongi-Prasar 3-0

Spilinga-Guardavalle 1-2

Caraffa-Sant'Onofrio 3-3

Laureana-Città di Siderno 0-3

Real Montepaone-Palermiti Gir. 3-0

Roccella-Nuova Ada 0-0

Seles-Stella Mileto 1-2

Siderno-Locri NG sosp.

La classifica

Città di Siderno 6

Guardavalle 6

Real Montepaone 6

Stella Mileto 6

Nuova Ada 4

Bivongi 3

Palermiti Gir. 3

Sant’Onofrio 2

Roccella 2

Pol. Spilinga 1

Caraffa 1

Prasar 1

Locri NG 0

Siderno 1911 0

Laureana 0

Seles 0

Il prossimo turno

Bivongi-Spilinga

Città di Siderno-Real Montepaone

Sant'Onofrio-Guardavalle

Locri NG-Roccella

Nuova Ada-Caraffa

Palermiti Gir.-Siderno

Prasar-Seles

Stella Mileto-Laureana