Inizia lo sprint finale del campionato di Prima Categoria (girone C). La ventesima giornata ha alimentato il duello per la vetta e la corsa play off. Ecco come è andata.

L'anticipo

La giornata si è aperta sabato con il derby tutto vibonese tra Sant'Onofrio e Nuova Ada. Al termine dei novanta minuti a sorridere sono i ragazzi di mister Surace che ritrovano la vittoria dopo tre turni. Finisce 0-1 la sfida, in favore della compagine delle preserre, grazie alla rete decisiva del nuovo acquisto Alessio Macrì che ci impiega pochissimo a diventare fondamentale. Gol vittoria arrivato al quarto della ripresa. Sconfitta che inguaia i giallorossi, ancora senza vittorie in questo 2026 e senza successi (sul campo) da sei turni.

Le gare della domenica

E prosegue il duello a distanza in vetta tra la capolista Real Montepaone e il Roccella, secondo a un solo punto. I gialloverdi ritrovano la vittoria, dopo l'inattesa caduta in terra vibonese, battendo il Prasar con un fragoroso 4-0 grazie alla doppietta di bomber Giglio e alle reti di Prata e Nitti. Contemporaneamente si giocava lo scontro diretto per secondo e terzo posto, con il Roccella che ospitava Città di Siderno ed esulta, davanti ai propri tifosi, per 2-0 e mettendo così il fiato sul collo alla capolista: pratica chiusa nella prima frazione grazie alle reti di Sanchez e Paredes.

Torna al successo il Guardavalle che batte il Locri Ng e consolida il terzo posto. I giallorossi schiantano la compagine locridea con un secco poker: dopo l'1-1 nella prima frazione con gol di Nesci, nella ripresa ecco la doppietta di Marino e il gol di Siciliano. Scavalcato al terzo posto il Bivongi che perde la sua prima partita nel 2026, tornando sconfitto dal terreno del Laureana. A imporre lo stop è il bomber giallonero Giuseppe Cannitello, al quarto d'ora della ripresa.

Vince in maniera larga il Pol. Spilinga che, contro Seles, fa valere il fattore casa: i giallorossi non mettono mai a rischio la partita e, alla fine, esultano con il punteggio di 4-1 grazie alla doppietta del solito e immancabile Maluccio F. e poi alle reti di Amante e Soriano. Tre punti per il Caraffa che batte 3-0 il Palermiti grazie a Bellia, Mazzei e Talarico. Turno di riposo per la Stella Mileto.

I risultati

Sant'Onofrio-Nuova Ada 0-1

Caraffa-Palermiti Gir. 3-0

Guardavalle-Locri NG 4-0

Laureana-Bivongi 1-0

Pol. Spilinga-Seles 4-1

Real Montepaone-Prasar 4-0

Roccella-Città di Siderno 2-0

Riposa Stella Mileto

La classifica