Pareggiano Sant’Onofrio e Spilinga: i primi impattano in casa contro il Roccella, mentre i secondi fanno 2-2 contro il Prasar

Toglie i veli dell'attesa il campionato di Prima Categoria che, nel week end appena trascorso, si è mostrato nella sua prima giornata stagionale. Ufficialmente partita, infatti, la stagione 2025/26 dopo l'antipasto della Coppa Calabria di settimana scorsa e in un girone C (quello inerente le squadre vibonesi) quasi totalmente rivoluzionato rispetto alle protagoniste degli anni precedenti. Ecco dunque i risultati del turno inaugurale.

Gli anticipi

La nuova stagione è iniziata sabato con ben quattro anticipi, e in due dei quattro match erano protagoniste due squadre vibonesi: Sant'Onofrio e Stella Mileto.

Inizia con un pareggio innanzitutto la stagione del club santonofrese che, davanti ai propri tifosi, fa 1-1 contro il Roccella. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, i padroni di casa trovano il vantaggio a inizio ripresa grazie a un calcio di rigore trasformato da Bruno Tamburro. Il pari del Roccella matura venti minuti dopo con Camara. Felice invece l'esordio stagionale della Stella Mileto che inizia nel migliore dei modi, battendo 3-1 il Bivongi. Buone le prestazioni di Simonetti e Spina, entrambi in gol.

Negli altri due anticipi straripante successo del Città di Siderno che schianta Il Seles Gioiosa per 4-0 con le reti di Musolino, Carabetta, Catanano e Cecere. Debutto con tre punti anche per il Palermiti Girifalco che piega per 1-0 il Laureana.

Le gare della domenica

Cinque, invece, le sfide della domenica e che hanno visto in campo le altre due vibonese, ovvero le neopromosse Nuova Ada e Pol. Spilinga. Straripante innanzitutto l’impatto alla nuova stagione del club delle preserre che schianta il Siderno 1911 con un secco 4-1 senza ammissione di replica. La squadra di mister Zungri non mette mai a rischio il risultato, sbloccato da Roberto Soriano autore di un eurogol e inaugurando al meglio il nuovo percorso. Il raddoppio arriva alla mezz’ora con Mendoza mentre, poco prima dell’intervallo, gli ospiti accorciano con Costa. Nella ripresa Ghiglione e ancora Soriano chiudono definitivamente i conti. Inizia con un 2-2, invece, la stagione della Pol. Spilinga che, al Centro Federale di Catanzaro, impatta in casa del Prasar per 2-2. Inizio di match pimpante dal momento che dopo quattro minuti Campagna porta in vantaggio i locali ma, sessanta secondi dopo, Fabio Maluccio ristabilisce gli equilibri. La compagine spilingese mette addirittura la freccia con Zappia ma alla fine viene ripresa da Toto.

I risultati

Città di Siderno-Seles 4-0

Pal. Girifalco-Laureana 1-0

Sant'Onofrio-Roccella 1-1

Stella Mileto-Bivongi 3-1

Guardavalle-Caraffa4-1

Locri NG-Real Montepaone 1-2

Nuova Ada-Siderno 1911 4-1

Prasar-Pol. Spilinga 2-2

La classifica