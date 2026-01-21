Mai sconfitta fu così dolce per la Tonno Callipo femminile che, in occasione della tredicesima giornata del campionato del girone D di Serie B1 contro Oplonti, incassa la prima sconfitta stagionale ma conquista il punto decisivo che garantisce la matematica qualificazione alle Final Four di Coppa Italia. Il mini torneo, in programma nel periodo pasquale, vedrà la partecipazione delle prime quattro classificate dei vari gironi. Insieme alle giallorosse saranno presenti anche Garlasco Pavia, Olimpia Teodora Ravenna e Aduna Padova.

Callipo, sorriso a metà

Resta il rammarico per la prima caduta stagionale, ma prevale la soddisfazione per il traguardo centrato. È dunque a metà il sorriso del presidente Pippo Callipo, che ai microfoni ufficiali del club commenta così: «Ci consoliamo col punto che abbiamo fatto, grazie al quale conserviamo la prima posizione ma soprattutto acquisiamo il diritto di giocare la Coppa Italia. Per come eravamo partiti, pensavo che non avremmo raggiunto nessuno di questi risultati. Le ragazze non sono delle macchine, anche se nemmeno le macchine rendono sempre al 100%, poi si sono riprese e hanno fatto bene». E aggiunge: «Abbiamo perso la partita 3-2 ma a noi bastava un punto, per il momento quindi festeggiamo la Final Four e poi al resto ci penseremo».

Lo storico patron giallorosso si sofferma quindi sull’andamento del campionato: «Sicuramente le ragazze hanno fatto bene, questa è la prima sconfitta che subiamo, per cui ritengo che se continuiamo così a fine campionato otterremo un buon risultato. Adesso in questa sosta ci ricarichiamo, e valutiamo gli errori che abbiamo fatto. Certo per noi il periodo post Natale è sempre stato un po’ critico».

Candidatura per le Final Four?

In vista delle Final Four, potrebbe prendere corpo anche l’ipotesi di una candidatura di Vibo Valentia come sede dell’evento. Su questo tema Callipo spiega: «So che mio figlio Filippo Maria ne sta discutendo col Presidente regionale della Fipav, Sestito, per vedere se c’è la possibilità. Occorrerà valutare diversi aspetti, sicuramente il Comune dovrebbe mettere a disposizione il PalaPace che è praticamente attaccato a PalaValentia, perché andare a giocare al PalaMaiata sarebbe scomodo per la distanza».

Parla coach Saja

Sulla gara contro Oplonti interviene anche coach Saja, che analizza così la prestazione della squadra: «Nei primi due set le ragazze sono state meno incisive in transizione, cercando di essere troppo pulite nei nostri colpi di contrattacco, gestendo forse con troppa fretta alcune situazioni. Dissi già all’esordio del torneo che questo doveva essere un nuovo inizio per la Tonno Callipo, e che pensare di vincere tutte le partite sarebbe stato illusorio. Arriviamo alla fine del girone di andata in testa alla classifica e qualificati alla Coppa Italia, perdendo una sola partita e per 3-2. Certo c’è del rammarico perché si può sempre fare meglio, d’altronde io sono uno di quelli che guarda sempre a cosa si può migliorare e in cosa si può crescere. Loro ci hanno preso d’assalto in battuta e ci hanno asfissiato in difesa. Ne faremo tesoro e ci faremo trovare pronti la prossima volta, per adesso ci godiamo l’ingresso in Coppa Italia».