Per la squadra ricadese solo una sconfitta nelle otto gare del girone di ritorno, peraltro contro la corazzata Gioiosa Ionica. Per il resto quattro vittorie e tre pareggi
Quando si trovano gli equilibri giusti allora il traguardo diventa più VICINO. Certo, ci vuole del tempo per il collaudo ma quando tutto viene incastrato nel modo giusto, allora i risultati non possono che arrivare.
Una macchina ben oliata quella del Capo Vaticano, soprattutto nel girone di ritorno del campionato di Promozione B dal momento che, in queste otto giornate della seconda fase di stagione, i ricadesi hanno perso solamente una volta, peraltro con la corazzata e lanciatissima Gioiosa Ionica in piena lotta per il primo posto. Per il resto la compagine di mister Benedetto Mangiapane conta quattro vittorie (Capo Vaticano-Bianco 2-1, Pro Pellaro-Capo Vaticano 0-1, Capo Vaticano-Pizzo 4-0, Melito-Capo Vaticano 0-1) e tre pareggi (Capo Vaticano-Taverna 0-0, Taurianova-Capo Vaticano 1-1, Capo Vaticano-Bovalinese 0-0).
Un trend di alta classifica insomma, soprattutto se si tiene conto della graduatoria relativa solo al girone di ritorno. In questo caso, infatti, i neroverdi sarebbero in piena zona play off a quota 15 punti, con un virtuale sesto posto, a meno tre dalla terza piazza e a quattro lunghezze dal primo posto. Insomma, Mangiapane ha saputo dare equilibri e identità a una squadra ben collaudata e rinforzata nei punti giusti a dicembre.