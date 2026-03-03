Quando si trovano gli equilibri giusti allora il traguardo diventa più VICINO. Certo, ci vuole del tempo per il collaudo ma quando tutto viene incastrato nel modo giusto, allora i risultati non possono che arrivare.

Una macchina ben oliata quella del Capo Vaticano, soprattutto nel girone di ritorno del campionato di Promozione B dal momento che, in queste otto giornate della seconda fase di stagione, i ricadesi hanno perso solamente una volta, peraltro con la corazzata e lanciatissima Gioiosa Ionica in piena lotta per il primo posto. Per il resto la compagine di mister Benedetto Mangiapane conta quattro vittorie (Capo Vaticano-Bianco 2-1, Pro Pellaro-Capo Vaticano 0-1, Capo Vaticano-Pizzo 4-0, Melito-Capo Vaticano 0-1) e tre pareggi (Capo Vaticano-Taverna 0-0, Taurianova-Capo Vaticano 1-1, Capo Vaticano-Bovalinese 0-0).

Un trend di alta classifica insomma, soprattutto se si tiene conto della graduatoria relativa solo al girone di ritorno. In questo caso, infatti, i neroverdi sarebbero in piena zona play off a quota 15 punti, con un virtuale sesto posto, a meno tre dalla terza piazza e a quattro lunghezze dal primo posto. Insomma, Mangiapane ha saputo dare equilibri e identità a una squadra ben collaudata e rinforzata nei punti giusti a dicembre.