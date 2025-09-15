Il fischio d'inizio, le occasioni, lo svantaggio e infine la rimonta: non si è fatto mancare proprio niente il Capo Vaticano al debutto della nuova stagione nel campionato di Promozione B. La compagine neroverde, infatti, bagna con una vittoria l'esordio stagionale piegando 2-1 a domicilio il Taverna. Gara maschia e con i neopromossi, padroni di casa, che trovano l'iniziale vantaggio con una magistrale punizione di Merante. In seguito i locali subiranno una doppia espulsione che favorirà i ricadesi i quali troveranno prima il pari con Sanchez e poi il definitivo sorpasso con Pipicella.

Le parole di Marturano

Buona la prima dunque per mister Michele Marturano che, in esclusiva ai nostri microfoni, si esprime così: «Primo tempo buono, dal momento che tenevamo noi il campo e creando anche due o tre occasioni importanti che non abbiamo sfruttato. Anche loro però sono stati sfortunati poiché hanno colpito una traversa su calcio di punizione. Nella ripresa, sempre su punizione, il Taverna trova il vantaggio e da lì abbiamo scosso la testa e iniziando a macinare gioco. A ciò si aggiunge l'episodio della doppia espulsione locale che ha cambiato di fatti la partita. A quel punto ho deciso di inserire quattro attaccanti e tentare il tutto per tutto».

E ancora: «Siamo chiaramente indietro, ma questi sono punti che fanno morale e sappiamo che c'è tanto da lavorare. Per come stanno lavorando, i ragazzi meritano molto. Mercato? qualcuno verrà inserito per rafforzare ulteriormente la rosa».