Un punto che dà morale e sblocca la classifica, anche se il digiuno sotto porta continua ad allungarsi. Nell'anticipo della nona giornata del campionato di Promozione (Girone B), il Pizzo interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive pareggiando 0-0 al "Tucci" contro il Siderno. Per i napitini si tratta della quarta gara di fila senza reti all'attivo, ma il punto conquistato permette quantomeno di muovere la graduatoria e frenare l'emorragia in un momento di piena emergenza.

La partita

Lo scontro diretto in chiave salvezza vedeva i padroni di casa presentarsi ai nastri di partenza fortemente decimati dalle assenze: fuori causa elementi del calibro di Sanoh, Perri, Riga, Decio e Mazzitelli, a cui si sono aggiunti a gara in corso gli infortuni di Farfaglia e Galloro a complicare i piani di mister Viterbo.

La prima frazione di gioco scivola via su binari di grande equilibrio e senza particolari scossoni. Nella ripresa sono gli ospiti a spingere con maggior convinzione e a creare qualche grattacapo in più, ma il portiere napitino Vecchio si dimostra reattivo e lucido nel blindare la porta di casa. Nel finale, però, l'occasione più nitida per sbloccare il match capita proprio sui piedi del Pizzo: cross preciso dal fondo di Trovato e inserimento di Marrello che, da posizione favorevole, calcia di poco alto sopra la traversa fallendo l'impatto con il gol da tre punti.

Il tabellino

PIZZO: Vecchio; Scuticchio, Comito (13' pt Farfaglia, 41' st Areso), Orrico, Galloro (26' st Trovato); Boiero, Crudo (26' st Miriello), Bernardi; Areso, Marrello, Lo Preiato. A disp.: Mazzitelli A., Mazzitelli F., Gaetano, Mandrea, Comerci, Ivanov. Tutti. Viterbo

SIDERNO: Columbro; Ruso, Angì, Campestrini, Bolognino; Raso (48' st Musolino), Archinà (17' st Sgambelluri), Galluzzo; Cavallaro, Cecere, Rivainera. A disp.: Scruci, Gheller, Belluzzi, Zappia, Commisso, Elezi. Tutti. Silvano

ARBITRO: Federico Riccio di Reggio Calabria (assistenti Giuseppe Barbaro e Giuseppe Fascetti entrambi di Reggio Calabria)

MARCATORI:

NOTA: Ammoniti: Galloro (P), Farfaglia (P), Columbro (S), Galluzzo (S), Raso (S). Richiamo: 1' pt-5' st