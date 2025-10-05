Alla fine è arrivata: primo e a tratti storica vittoria in campionato per l'Asd Pizzo che sta disputando il campionato di Promozione (girone B) dopo settant'anni di assenza. La compagine napitina, infatti, trova i suoi primi tre punti in occasione della quarta giornata in casa del Melito, cancellando così le prime tre sconfitte consecutive che avevano un po' abbassato il morale. Di 0-3 il punteggio finale con doppietta di Beltritti e autorete nei minuti conclusivi.

Prima vittoria

Nel post partita si è espresso mister Diego Surace: «Finalmente è arrivata la prima vittoria stagionale che era attesa da tre partite, anche se nelle altre uscite non avevamo demeritato ma ci è mancato quello spunto per fare gol e gestire poi il risultato. Nel primo tempo ci sono state almeno tre belle parate del loro portiere e nei miei ragazzi forse si percepiva anche la pressione mentale per i risultati che non stavano arrivando, ma ben venga la prima».

Adesso inizia il vero e proprio percorso del club, dopo settant'anni di assenza da questa categoria: «La società si sta organizzando nel migliore dei modi, anche perché non è un girone semplice e le insidie sono sempre dietro l'angolo. Dobbiamo lavorare a testa bassa».

Obiettivi stagionali

L'obiettivo stagionale infine è chiaro: «Si sta cercando di dare il massimo - continua Surace - sia in campo che sotto l'aspetto organizzativo. L'obiettivo, come primo anno, è quello di fare un campionato tranquillo e magari dare un po' di luce ai giovani della zona. In ogni caso la rosa è buona».