Due giorni di gare a Vibo organizzate dal Centro sportivo educativo nazionale. La soddisfazione dei maestri Morena Fortuna e Francesco Felline

Bella affermazione per la palestra Sport center club Mangone “Uniti nello sport” di Mileto al tredicesimo trofeo “New Hollywood dance”, svoltosi nei giorni scorsi nella Palestra provinciale di Vibo Valentia. La due giorni, organizzata dal Centro sportivo educativo nazionale (Csen), guidato a livello territoriale dal maestro Luigi Papaleo, ha visto a raccolta le varie scuole di ballo attive nel Vibonese, affrontatesi in pedana nelle varie discipline di categoria. La realtà della cittadina normanna si è aggiudicata ben cinque primi posti, quattro dei quali appannaggio dei gruppi under 7 e under 13 nelle categorie “Sincro latin” e “Sincro freestyle”. L’altro primo posto assoluto è stato conquistato dalla palestra Mangone con il duo “Sincro open samba”, composto rispettivamente dalle allieve Giulia Ciccone e Gaia Caserta. Palpabile la soddisfazione dei due maestri responsabili della scuola di ballo miletese, Morena Fortuna e Francesco Felline, per il risultato conseguito dalle proprie ragazze al Campionato provinciale organizzato dall’Ente di promozione sportivo riconosciuto dal Coni. Decine di giovani, che adesso continueranno il loro percorso di crescita preparandosi con i loro docenti ad affrontare al meglio il Campionato regionale di disciplina, previsto per il prossimo mese di marzo sempre a cura del Csen. Oltre a Giulia Ciccone e Gaia Caserta, anche in questo caso della squadra faranno parte: Bernadette Artusa, Federica Ciccone, Giulia Dimasi, Jasmine Ciccone, Asia Garistena, Bruna Giordano, Matilde Mangone, Carol Mazzitelli, Eva Mesiano, Clarissa Pititto, Giada Ruberto, Denise Depietra, Martina Tavella e Roberta Vallone.