Nel quarto turno la capolista piega nel finale il Nuova Medimo e sale a +3 dalle inseguitrici. Crolla la Zungrese nello scontro diretto, blitz della Ricadese sul Sorianello e pareggi a reti bianche negli altri campi

Entra sempre più nel vivo il campionato di Seconda Categoria (girone D). Nel weekend appena trascorso è andata in archivio la quarta giornata, un turno che ha iniziato a sgranare la classifica regalando il primo allungo in solitaria in vetta e importanti stravolgimenti nella zona alta.

L'anticipo del sabato: reti bianche tra Spilinga e Pernocari

Come di consueto, il programma del weekend si è aperto sabato con l'anticipo tra Polisportiva Spilinga e Pernocari. Una sfida che non ha regalato grandi sussulti sul piano delle occasioni da rete, chiudendosi con un equilibrato 0-0 che permette a entrambe le squadre di muovere la classifica dividendosi la posta in palio.

Il San Calogero vola nel finale, colpo del Comprensorio Vibonese

La domenica ha visto la capolista San Calogero soffrire ma conquistare l'ennesimo successo stagionale tra le mura amiche contro un indomito Nuova Medimo (2-1). Locali in vantaggio alla mezz'ora della prima frazione grazie a Monteleone ('86), ma raggiunti al 30' della ripresa dalla stoccata di Crupi. Quando il pareggio sembrava ormai scritto, in pieno finale è arrivata la zampata di Grillo a regalare i tre punti e la vetta solitaria a quota 10.

Ne approfitta il Comprensorio Vibonese, che aggiudicandosi lo scontro diretto contro la Zungrese (2-1) compie un importante balzo in avanti insediandosi al secondo posto. Decisive le marcature di Lautaro e Sinisterra; infruttuosa per gli ospiti la rete di Crudo, che aveva riaperto i giochi dimezzando lo svantaggio.

Frena ancora il Francica, che davanti ai propri tifosi non riesce a scardinare la resistenza di un Maierato ancora convalescente rispetto alle ambizioni di inizio stagione: al triplice fischio è 0-0.

Rientro da dimenticare, infine, per la Fulmine Sorianello dopo il turno di riposo forzato. I giallorossi cadono per 1-0 sul campo di una cinica Ricadese, a cui basta l'acuto di Furchì nella seconda metà di gara per incassare l'intero bottino. Ha osservato il turno di sosta il fanalino di coda Briatico, ancora fermo a zero punti.

I risultati

Spilinga-Pernocari 0-0

Compr. Vibonese-Zungrese 2-1

Francica-Maierato 0-0

Ricadese-Fulmine Sorianello 1-0

San Calogero-Nuova Medimo 2-1

Riposa: Briatico

La classifica

San Calogero 10

Compr. Vibonese 7

Francica 7

Pol. Spilinga 7

Zungrese 6

Ricadese 6

Maierato 4

Fulmine Sorianello 3

Pernocari 3

Nuova Medimo 3

Briatico 0