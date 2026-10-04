Manca ormai pochissimo al calcio d'inizio della Seconda Categoria. Il comitato provinciale della LND ha ufficializzato i calendari ufficiali del girone D, il raggruppamento che raccoglie l'essenza del calcio dilettantistico locale: tutte e undici le compagini iscritte appartengono infatti al territorio della provincia di Vibo Valentia.

Il torneo prenderà il via domenica 18 ottobre, promettendo fin dal primo minuto battaglia e forte senso di appartenenza territoriale tra le protagoniste: Briatico, Comprensorio Vibonese, Francica, Fulmine Sorianello, Maierato, Nuova Medimo, Pernocari, Ricadese, San Calogero, Spilinga e Zungrese.

Big match Maierato-Sorianello e l'esordio della Zungrese

A due settimane dal debutto, la prima giornata riserva già spunti d'interesse notevoli per gli appassionati. I riflettori saranno puntati in particolare sulla sfida tra Maierato e Fulmine Sorianello: un incrocio immediato tra due neopromosse ambiziose e accreditate tra le principali candidate ai vertici della graduatoria.

Attesa anche per la Zungrese, affidata quest'anno alla guida tecnica di mister Giuseppe Barbieri e indicata da addetti ai lavori tra le grandissime favorite per il salto di categoria. La formazione amaranto debutterà tra le mura amiche contro la Ricadese, prima di affrontare un avvio di campionato in salita che la vedrà opposta in sequenza a San Calogero e Francica.

Voglia di riscatto e ambizioni importanti muovono anche il Comprensorio Vibonese, mentre il Pernocari punta a consolidare la propria realtà e recitare il ruolo di mina vagante del girone.

Il programma della 1ª giornata

Di seguito il quadro completo dei match che apriranno le danze il 18 ottobre:

Maierato-Fulmine Sorianello

Briatico-Francica

Pernocari-San Calogero

Spilinga-Comprensorio Vibonese

Zungrese-Ricadese

Riposa: Nuova Medimo